Rendkívüli állapotot hirdettek ki Rjazanyban az ukrán dróntámadás után

Szerző: MTI

2026. május 15. 21:36

Rendkívüli állapotot hirdettek ki Rjazanyban a regionális hatóságok péntek délután az éjszakai ukrán dróntámadást követően.

A támadásban

négy ember életét vesztette, 28-an pedig megsebesültek.

Két többemeletes lakóházban károk keletkeztek. A város egy hivatalosan meg nem nevezett ipari üzemében - sajtójelentések szerint ismét az olajfeldolgozóban - a drónok tüzet okoztak, a lángokat a délelőtt folyamán sikerült lokalizálni.

Pavel Malkov, Rjazany megye kormányzója a Max messengeren közölte, hogy

a régiót az éjszaka 99 ellenséges drón támadta.

A donyecki régióban lévő Sahtarszkban négy pilóta nélküli repülőszerkezet támadta meg a helyi kultúrházat Alekszandr Satov polgármester fogadóórája alatt. Kilencen sebesüléseket szenvedtek. Hármójukat kórházba szállították, ahol az egyik férfi belehalt sebeibe.

Belgorodban drón talált el egy többemeletes lakóházat, legkevesebb négy civil, köztük egy hároméves kislány sebesüléseket szenvedett.

Az épületből, amelynek több erkélyén tűz keletkezett, evakuálták lakókat.

Az orosz légvédelem moszkvai idő szerint péntek 14 és 20 óra között 56 ukrán drónt lőtt le kilenc régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

Szentpéterváron 15, illetve 16 évi szabadságvesztésre ítéltek két férfit, akik 2024-ben

megkíséreltek megmérgezni egy, a "különleges hadművelet" övezetébe szánt humanitárius segélyszállítmányt.

Rinat Iljin és Nikita Krasilnikov az ukrán oldalon harcoló Orosz Önkéntes Hadtest elnevezésű csoport megbízásából cselekedett.