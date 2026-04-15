Toroczkai László: gőgös és antidemokratikus hatalomgyakorlás fenyeget a Tisza Pártnál

Szerző: Gondola

2026. április 15. 08:05

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint aggasztó jelek láthatók a magyar demokrácia szempontjából, különösen a Tisza Párt kétharmados győzelme miatt.

Úgy fogalmazott, pártja kifejezett célja volt, hogy egyik politikai erő se szerezzen ekkora hatalmat.

Érvelése szerint a korábbi tapasztalatok – utalva a Fidesz kormányzására – azt mutatják, hogy a kétharmados többség könnyen vezethet gőgös, centralizált és szerinte antidemokratikus hatalomgyakorláshoz.

Hasonló tendenciáktól tart Magyar Péter és pártja esetében is, bár hangsúlyozta, hogy az új kormánynak meg kell adni az esélyt a bizonyításra.

Toroczkai kiemelte azt is, hogy a választások eredményei közül számukra pozitívum, hogy a Mi Hazánk volt az egyetlen parlamenti párt, amely nem gyengült, hanem növelni tudta támogatottságát, több szavazatot szerezve, mint az előző választáson. Ez szerinte azt jelzi, hogy van stabil választói bázisuk a megváltozott politikai térben is.