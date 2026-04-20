Toroczkai László vezeti a Mi Hazánk képviselőcsoportját

Szerző: Infostart, Gondola

2026. április 20. 16:36

Toroczkai László ahogy az előző parlamenti ciklusban is a Mi Hazánk-frakció vezetője volt, úgy idén is ezt a pozíciót fogja betölteni.

Megalakult és Toroczkai László pártelnököt választotta vezetőjévé a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőcsoportja hétfőn – közölte Novák Előd alelnök, frakcióvezető-helyettes. A politikus elmondta: három, számukra kardinális kérdésben kezdeményeznek jogszabály-módosítást közvetlenül az új törvényhozás alakuló ülése után. Ezek között említette, hogy - az alaptörvényben is rögzített, törvény előtti egyenlőség jegyében –

javasolják a képviselők mentelmi jogának eltörlését,

valamint a kormányzati túlhatalom megszüntetése érdekében kezdeményezik a veszélyhelyzeti, rendeleti kormányzás befejezését.

Emellett országgyűlési határozati javaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy tegyék a jelenleginél arányosabbá a parlamenti képviselők választásának rendszerét – közölte Novák Előd. Toroczkai László az előző parlamenti ciklusban is a Mi Hazánk-frakció vezetője volt.