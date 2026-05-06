A honfoglalás, a reformáció és a Rákosi-diktatúra is előkerült a történelem érettségin
A honfoglalástól a Kádár-korszakig több történelmi korszak is szerepelt az idei történelem érettségi feladatai között.
A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus témaköre is szerepelt a szerdai történelem érettségi feladatsorában – számolt be róla az Eduline.
A középszintű írásbeli vizsga első részében rövid feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak. A témák között szerepelt a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt, valamint a Kádár-korszak kultúrpolitikája is.
A második részben a vizsgázóknak két esszét kellett írniuk: egy rövidet és egy hosszabbat. A rövid esszé témája a céhek vagy Németország 1938-as terjeszkedése lehetett, míg a hosszú esszében I. Károly uralkodását vagy a Rákosi-diktatúrát dolgozhatták fel a diákok.
A szabályok szerint a két választott esszének különböző történelmi korszakokra kellett vonatkoznia: az egyik témának az ókortól 1849-ig tartó időszakból, a másiknak pedig az 1849 utáni korszakból kellett származnia. A rövid esszé elvárt terjedelme 100–130 szó, míg a hosszú fogalmazásé 210–260 szó volt.
Az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint történelemből középszinten 71 504, emelt szinten pedig 8273 diák érettségizik idén.