A honfoglalás, a reformáció és a Rákosi-diktatúra is előkerült a történelem érettségin

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 6. 15:36

A honfoglalástól a Kádár-korszakig több történelmi korszak is szerepelt az idei történelem érettségi feladatai között.

A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus témaköre is szerepelt a szerdai történelem érettségi feladatsorában – számolt be róla az Eduline.

A középszintű írásbeli vizsga első részében rövid feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak. A témák között szerepelt a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt, valamint a Kádár-korszak kultúrpolitikája is.

A második részben a vizsgázóknak két esszét kellett írniuk: egy rövidet és egy hosszabbat. A rövid esszé témája a céhek vagy Németország 1938-as terjeszkedése lehetett, míg a hosszú esszében I. Károly uralkodását vagy a Rákosi-diktatúrát dolgozhatták fel a diákok.

A szabályok szerint a két választott esszének különböző történelmi korszakokra kellett vonatkoznia: az egyik témának az ókortól 1849-ig tartó időszakból, a másiknak pedig az 1849 utáni korszakból kellett származnia. A rövid esszé elvárt terjedelme 100–130 szó, míg a hosszú fogalmazásé 210–260 szó volt.

Az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint történelemből középszinten 71 504, emelt szinten pedig 8273 diák érettségizik idén.