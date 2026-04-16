Továbbra is árad a menekülthullám Ukrajnából
Szerző: NKT
2026. április 16. 07:36
Magyarország területére 2026. április 15-én 0 óra és 24 óra között
az ukrán-magyar határszakaszon 5481 fő lépett be.
A beléptetettek közül a rendőrség 20 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.
