Tragédia: halott lehet a budapesti fiatal, akit napok óta mindenki keres
Szerző: Gondola
2026. január 21. 03:05
Az MTK Park Teniszklubon keresztül megszólalt a január 17-én hajnalban eltűnt, 18 éves Egressy Mátyás családja, és megerősítette, hogy nagy valószínűséggel ő az a fiatal, aki szombaton a Lánchídról a Dunába esett, noha a rendőrség továbbra is eltűnt személyként tartja nyilván.
A család és a klub közleményében arra kérte a nyilvánosságot és a sajtót, hogy tartsák tiszteletben magánéletüket, mivel jelenleg a gyász feldolgozására és egymás támogatására koncentrálnak, szakpszichológus segítségével. Megköszönték mindazok támogatását is, akik részt vettek a keresésben és együttérzésüket fejezték ki.
A rendőrség a fiatal eltűnése miatt körözést adott ki, és a keresést kiterjesztette a Dunára, amit a jégzajlás nehezít. A hatóságok szerint Egressy Mátyás péntek este egy belvárosi szórakozóhelyen volt, majd hazafelé tartva több közlekedési eszközt is igénybe vett, miközben több helyen látták őt zavart állapotban. Az eltűnés körülményeiről megjelent információkat a rendőrség ellenőrzi, de az eljárás érdekében nem kommentálja azokat.