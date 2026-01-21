Tragédia: halott lehet a budapesti fiatal, akit napok óta mindenki keres

Szerző: Gondola

2026. január 21. 03:05

Az MTK Park Teniszklubon keresztül megszólalt a január 17-én hajnalban eltűnt, 18 éves Egressy Mátyás családja, és megerősítette, hogy nagy valószínűséggel ő az a fiatal, aki szombaton a Lánchídról a Dunába esett, noha a rendőrség továbbra is eltűnt személyként tartja nyilván.

A család és a klub közleményében arra kérte a nyilvánosságot és a sajtót, hogy tartsák tiszteletben magánéletüket, mivel jelenleg a gyász feldolgozására és egymás támogatására koncentrálnak, szakpszichológus segítségével. Megköszönték mindazok támogatását is, akik részt vettek a keresésben és együttérzésüket fejezték ki.