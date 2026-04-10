Ukrajnai háború - A idén is húsvéti tűzszünetet jelentett be az orosz elnök

Szerző: MTI

2026. április 10. 08:34

Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat 15 órától vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este. "Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében

a közeledő pravoszláv (ortodox) Húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16:00 órától április 12-én a nap végéig fegyverszünet hirdettetik ki"

- állt a közleményben.

"Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját" - írták a dokumentumban.

A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor

álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének.

Oroszország tavaly is háromnapos tűzszünetet hirdetett ki az ortodox húsvét idején.