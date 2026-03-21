Ukrajnai háború - Több áldozatot követelt a Zaporizzsja elleni orosz dróncsapás

Szerző: MTI

2026. március 21. 14:05

Orosz dróncsapás érte szombat reggel a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városát, az eddigi adatok szerint két ember életét vesztette, hatan pedig megsebesültek, köztük egy 15 és egy 11 éves gyerek - közölte Ivan Fedorov, a megye kormányzója a Telegramon.

A tisztségviselő korábbi tájékoztatása szerint az elmúlt nap folyamán

az orosz erők 941 csapást mértek Zaporizzsja megye 41 településére.

Négy ember sebesült meg az ellenséges támadások következtében Zaporizzsja városában és környékén.

Mikola Kalasnik, Kijev megye katonai közigazgatásának vezetője arról adott hírt, hogy a főváros közelében fekvő Szlavuticsban orosz támadás következtében szombat reggelre 21 ezer lakos maradt áram nélkül.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója közölte, hogy az orosz hadsereg több mint tíz alkalommal támadta a megye két járását drónokkal és tüzérséggel. Tüzek keletkeztek, és megrongálódott egy tűzoltóállomás.

"Az orosz megszállók az elmúlt nap alatt öt embert öltek meg és 14 Donyeck megyei lakost sebesítettek meg" - írta a Telegramon Vadim Filaskin, a régió kormányzója. Olekszandr Prokugyin, Herszon megye kormányzója pedig arról tájékoztatott, hogy az elmúlt 24 órában egy ember halt meg és három szenvedett sérüléseket a régiójában.

Az ukrán légierő jelentése szerint

Oroszország az éjjel 154 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 148-at semlegesített,

de ót csapásmérő pilóta nélküli repülőeszköz becsapódását rögzítették négy helyszínen, valamint roncsok lezuhanását hét helyen.