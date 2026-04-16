Ultrabalaton - Csúcson az indulók száma április utolsó hétvégéjén

Szerző: MTI

2026. április 16. 13:05

Április utolsó hétvégéjén mérföldkőhöz érkezik

Európa legnagyobb tókerülő futóeseménye:

huszadik alkalommal rendezik meg a NN Ultrabalatont.

Az idei eseményre minden eddiginél nagyobb létszámot várnak a szervezők - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A verseny távja ezúttal 209 kilométer lesz, amelyen rekordszámú, 433 egyéni induló áll rajthoz,

mellettük pedig több tízezer csapattag, kísérő és szurkoló vesz részt az Ultrabalatonon. Az összes nevezői létszám eléri a 35 100 főt.

A szervezés nagyságrendjét mutatja, hogy több mint

1000 fős stáb dolgozik a verseny gördülékeny lebonyolításán,

58 frissítő- és váltópont biztosítja a futók ellátását, miközben a teljes útvonal több mint 50 balatoni települést érint. A hosszú hétvége során várhatóan 45 360 liter víz és közel 8 tonna banán fogy majd el.

A klasszikus egyéni és csapatversenyek mellett idén is külön figyelmet kap az extrém kihívás: a #Projekt418 keretében öt ultrafutó - Boros Linda, Bogár János, Csingár István, Kertész Ádám és Varga Róbert - vállalkozik arra, hogy dupla kört teljesít, azaz több mint 400 kilométert fut le megszakítás nélkül.

"A huszadik NN Ultrabalaton számunkra is különleges. Nemcsak a méretében, hanem abban is, amit képvisel: egy olyan közösséget, amely évről évre bizonyítja, hogy a sport összehoz, motivál és határokat feszeget" - mondta Kulcsár Róbert, a verseny igazgatója.