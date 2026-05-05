Amerikai hadügyminiszter: pusztító válasz vár Iránra ha megzavarja a Hormuzi-szoros forgalmát

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 5. 20:09

Az amerikai hadügyminiszter figyelmeztette Iránt: katonai válaszra számíthat, ha támadás éri a Hormuzi-szorosban közlekedő hajókat.

Az Egyesült Államok határozott katonai válasszal fenyegette meg Iránt a Hormuzi-szoros biztonságával kapcsolatban. Pete Hegseth kedden Washingtonban közölte: „pusztító tűzerővel” néznek szembe azok az iráni erők, amelyek támadást indítanak a térségben közlekedő kereskedelmi hajók vagy amerikai egységek ellen.

A Pentagon tájékoztatása szerint az Egyesült Államok elindította a Szabadság Projekt nevű műveletet, amelynek célja a hajózási útvonalak védelme.

A miniszter hangsúlyozta: a kezdeményezés alapvetően védelmi jellegű, és nem része a korábbi, Irán ellen irányuló katonai akcióknak. A műveletben jelentős erőket mozgósítottak: a térség felett folyamatosan mintegy száz légi eszköz járőrözik.

Az amerikai vezérkar szerint jelenleg több mint 1500 hajó vár arra, hogy átkelhessen a szoroson.

Az amerikai hadvezetés szerint a cél a biztonság fenntartása és a szabad hajózás garantálása, ugyanakkor jelezték: készen állnak az azonnali fellépésre, ha a térségben lévő egységeiket fenyegetés éri.