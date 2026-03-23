Az USA nem támadja tovább Iránt

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. március 23. 14:02

Donald Trump a Truth Social közösségi felületen jelentette be, hogy az Egyesült Államok és Irán az elmúlt napokban nagyon jó és eredményes egyeztetéseket folytatott a konfliktus rendezéséről.

Örömmel jelentem be, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes megbeszéléseket folytatott a közel-keleti ellenségeskedésünk teljes és végleges rendezéséről. Ezeknek a mélyreható, részletes és konstruktív tárgyalásoknak a hangvétele és hangneme alapján, amelyek a héten is folytatódni fognak, utasítottam a hadügyminisztériumot, hogy a folyamatban lévő találkozók és megbeszélések sikerétől függően öt napra halassza el az iráni erőművek és energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. — írta Donald Trump elnök, szavait a BBC idézte.