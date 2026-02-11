Úton lenni boldogság – itt a Hobóról szóló road movie

Szerző: Gondola

Kedden este Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartották az Úton lenni boldogság című, Hobóról (Földes László) készült road movie díszbemutatóját.

A film formátuma Hobó életútjához illeszkedik, hiszen egész pályáját az „örök úton levés” jellemzi.

Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet elnöke hangsúlyozta: Hobo a blues műfaját magyar költészettel és saját, köznyelvbe beépült szövegeivel tette széles körben befogadhatóvá, ezért fontos az életművének filmes bemutatása. A vetítésen jelen voltak az alkotók – Szederkényi Olga rendező, Csáky Attila producer – és maga Hobo is.

Hobo szerint a film nyersen őszinte, és bár a filmes világ idegen volt számára, a forgatás során támogató közeggel találkozott. Saját magát továbbra is „csavargó hobónak” tartja, aki mindig az alkotásra koncentrált, és elmondta: még kötelességének érzi egy mű megírását arról, miért maradt Magyarországon.

A film az MTVA támogatásával készült; a közmédia szerint egy „élő utazás Hobóval”, aki generációkra gyakorolt és gyakorol ma is hatást. A díszbemutató előtt díjazták a Hobo 80 zenei pályázat nyerteseit is, amelyen fiatal előadók dolgozták fel dalait.

Az Úton lenni boldogság című filmet Hobo 81. születésnapján, február 13-án mutatja be a Duna csatorna.