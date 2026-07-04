Szerző: Gondola

2026. július 4. 17:36

A "jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése" - ez is szerepel az Alaptörvény 17. módosítására tett kormányjavaslatok között. Az anyagot a kabinet szombaton nyújtotta be a magyar törvényhozásnak. Eszerint Sulyok Tamást politikai erővel távolítják el a Sándor-palotából.

Vármegyék visszanevezése megyékre - ez a pont is szerepel a kormányjavaslatok között.

Megszünteti az Országgyűlési Őrséget a végrehajtó hatalom - derül ki a szombat délutáni MTI-közleményből.

Ez utóbbi lépéssel kapcsolatban a hazaszerető állampolgárokat megnyugtathatja, hogy a Szent Koronát a Magyar Honvédség őrzi a Parlamentben, így Őfelsége továbbra is biztonságban van.