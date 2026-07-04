Ukrán erők csapásokat mértek Szentpétervár térségében

Szerző: MTI

2026. július 4. 12:34

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy szombatra virradó éjjel az ukrán erők csapásokat mértek Oroszország Leningrádi területére.

"Július 4-re virradó éjszaka az ukrán nagy hatótávolságú szankciók (csapások) működésbe léptek az oroszországi Szentpétervár közelében" - írta az elnök a Facebookon.

Tájékoztatása szerint a becsapódások ezúttal

az ukrán államhatártól több mint 850 kilométerre

történtek .

"Ukrajna védelmi erői csapást mértek a kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely

egy fontos katonai célpont"

- emelte ki Zelenszkij.