Ukrán erők csapásokat mértek Szentpétervár térségében
Szerző: MTI
2026. július 4. 12:34
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy szombatra virradó éjjel az ukrán erők csapásokat mértek Oroszország Leningrádi területére.
"Július 4-re virradó éjszaka az ukrán nagy hatótávolságú szankciók (csapások) működésbe léptek az oroszországi Szentpétervár közelében" - írta az elnök a Facebookon.
Tájékoztatása szerint a becsapódások ezúttal
az ukrán államhatártól több mint 850 kilométerre
történtek .
"Ukrajna védelmi erői csapást mértek a kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely
egy fontos katonai célpont"
- emelte ki Zelenszkij.
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