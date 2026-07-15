Vásárhelyi Őszi Tárlat - a hetvenkettedik

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 15. 18:08

Több napos válogatást követően döntött a zsűri Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő kortárs kiállítása, a 72. Vásárhelyi Őszi Tárlat anyagáról, a képzőművészeti seregszemlén 185 alkotás szerepel majd – tájékoztatta a szervező Tornyai János Múzeum kedden az MTI-t.

A közlemény szerint idén is kiemelt érdeklődés övezte az alkotók részéről az immár hetvenkettedik Vásárhelyi Őszi Tárlatot.

A kortárs művészeti seregszemlére több mint ötszáz alkotó 1237 művét nevezte.

Az elmúlt évben jó kétszáz műalkotás töltötte meg, helyenként egészen feszesen a hódmezővásárhelyi Alföldi Galéria tereit, így Nátyi Róbert kurátor idei elvárása az volt a zsűrit alkotó kollégái - Kaszás Gábor művészettörténész, Szurcsik József képzőművész, egyetemi tanár, a tavalyi tárlat fődíjasa, a Magyar Művészeti Akadémia tagozatvezetője, valamint Majoros Áron szobrászművész és Fürjesi Csaba grafikusművész - irányába, hogy a válogatás végső száma mindenképpen alacsonyabb legyen a 2025-ösnél.

Mindezt az is indokolta, hogy

a 72. Vásárhelyi Őszi Tárlatra ismételten jellemzőek a nagyméretű alkotások,

így a rendezés szempontjai, a művek autonómiájának megőrzése végett is szükséges a tavalyinál valamivel kevesebb műalkotás. Az online zsűrizés háromnapos munkájának eredményeképpen 149 művész 185 alkotása reprezentálja Hódmezővásárhelyen a jelen képzőművészetét az október 4-én nyíló kiállításon. Műfaji megoszlás szerint 92 festmény, 32 grafika, 46 plasztika, valamint 15 installáció, multimédia vagy a klasszikus kategóriákba be nem sorolható mű szerepel majd a tárlaton.

A zsűri tagjai az alkotások augusztus közepi budapesti és hódmezővásárhelyi összegyűjtését követően szeptember elsején gyűlnek össze ismételten, hogy immár a valós műveket áttekintve döntsenek az októberi kiállításmegnyitón átadandó díjakról, köztük a tárlat fődíjáról, a Tornyai-plakettről, az életműdíjról vagy éppen az újonnan alapított, hódmezővásárhelyi kötődésű művészeknek adományozható Kurucz. D. István-díjról.

A látogatók az idei kortárs művészeti kiállítást október 4-től december 6-ig tekinthetik meg az Alföldi Galériában, és