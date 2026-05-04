Meddig marad a védett üzemeanyagár?

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. május 4. 11:01

Az Európai Bizottság ismét hadat üzent a közép-európai üzemanyagár-szabályozásnak.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Financial Times beszámolója szerint Brüsszel felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy két hónapon belül szüntessék meg a kettős árazást, ellenkező esetben jogi eljárás indul. A bizottság érvelése szerint sérti az uniós belső piac szabályait és a szabad mozgás elvét, ha a külföldi rendszámú járművek nem férnek hozzá ugyanahhoz a kedvezményes árhoz, mint a hazaiak.

Fel kell idézni, hogy a nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a magyar kormány 2026. március 10-én vezette be az úgynevezett védett árakat, azóta a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolajat pedig maximum 615 forintos áron tankolhatják. A kedvezmény nélküli árak a benzinkutak totemoszlopain láthatók, a védett árat a fizetésnél érvényesítik. Jelenleg mindkét üzemanyagtípusnál száz forint körüli a különbség, vagyis Brüsszel olvasatában ekkora kedvezménytől esnek el a külföldi autósok. Azt viszont érdemes szem előtt tartani, hogy az iráni háború nyomán fellépő olajválság tovább eszkalálódhat, a készletek apadhatnak.

Nem mellékes, hogy a kormány a választás után, április közepén, döntött a védett ár meghosszabbításáról, az erről szóló rendelet már meg is jelent.

Gulyás Gergely ennek kapcsán elmondta: ahhoz, hogy a kormányváltás után is védett üzemanyagár legyen, az új Országgyűlésnek is ennek megfelelő döntést kell hoznia, ezért a leköszönő kormány előkészíti a szükséges jogszabályt.