Vitályos Eszter: a fiainkért, a gyermekeinkért csak a Fidesz a biztos választás!

Szerző: MTI

2026. április 11. 17:35

A fiainkért, a gyermekeinkért csak a Fidesz a biztos választás! - közölte a kormányszóvivő szombaton a Facebook-oldalán.

Vitályos Eszter a bejegyzésében

az édesanyákhoz szólt, akik egy választáson soha nem csak magukért, hanem a gyermekeikért is szavaznak.

"Ha csak egyetlen dolgot mondhatnék a holnapi szavazásról, akkor ez lenne az, a fiainkért, a gyermekeinkért csak a Fidesz a biztos a választás!" - fogalmazott, hozzátéve, hogy

Brüsszel jelenlegi vezetése háborúba akarja vinni Európát; a saját szájukkal mondják: európai fiatalokat akarnak látni az ukrán fronton,

európai emberek pénzből akarják pénzelni a háborút és Zelenszkij államát.

Mint írta, Németországban már szülők százezrei kétségbeesettek, mert a Tisza testvérpártja besorozza a 18 év feletti fiatalokat és tartósan már külföldre se engedi őket; a német fiatalok is csak most jöttek rá, hogy az ő életükre megy a játék.

"Magyar Péter pontosan tudja ezt, de gátlástalanul átvágta a fiatalokat is. Amikor nem veszik a kamerák, akkor g.ci nagy háborúról beszél,

csak a színpadon mondja azt, hogy nincs is háborús veszély. De van, nagy háborús veszély van" - emelte ki a politikus.

A kormányszóvivő azt kérdezte az édesanyáktól, hogy kire akarjuk bízni a fiainkat, a gyermekeinket? Arra az Orbán Viktorra, aki minden erejével azon van, hogy kívül tartsa Magyarországot a háborúból és megóvja tőle a fiatalokat, a magyar családokat? Vagy arra a Magyar Péterre, aki totálisan a háborúpárti ukránok és Brüsszel kezében van? Akit valójában egy percig sem az ország érdekel, "csak az önmutogatás, a drogos partyk, ahol a kiskorúakat hülyítheti vagy épp a heréjüket mutogatják a fiataloknak?"

"Én rá nem bízom a gyermekeim életét ezekre az emberekre. Vasárnap választás!" - hangsúlyozta.

Vitályos Eszter a bejegyzés alatt megosztotta a Magyar Nemzet "Az európai fiatalok nem akarnak Ukrajnáért meghalni" című cikkének linkjét.