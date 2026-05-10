Washingtonban sok százan vettek részt a magyar nagykövetség nyílt napján szombaton, az Európa-naphoz kapcsolódó hagyományos rendezvénysorozat részeként.
Az EU Nyílt Nap az amerikai fővárosban működő európai uniós nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt bemutatva nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat.
Az amerikai közönség egy szimbolikus útlevélbe gyűjthet pecséteket
az ilyenkor nyitva tartó külképviseleteken.
Az előzetes adatok szerint Magyarország nagykövetségére közel kétezer ember látogatott el.
A programok között szerepelt néptánc a 43 éve alapított helyi Tisza Táncegyüttes tagjainak előadásában, valamint magyar népdalokat, népdalfeldolgozásokat és
jól ismert magyar dalokat is hallgathatott a jórészt amerikai közönség.
Magyar ételeket is kóstolhattak, például gulyást és kürtőskalácsot, és bemutatkoztak magyar szervezetek, köztük a Washingtoni Magyar Iskola, amelynek szervezésében foglalkozásokat tartottak és klasszikus magyar rajzfilmeket vetítettek.
A szokásoknak megfelelően a látogatók
a washingtoni vizslatulajdonosok jóvoltából idén is megismerkedhettek a magyar vadászkutyafajtával.