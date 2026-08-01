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2026. augusztus 1. 10:07

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője nem látta a nemzeti összefogásra irányuló valós szándékot a miniszterelnöknél a Sándor-palotában tartott hétfői egyeztetésen.

Rétvári Bence a parlamenti frakcióvezetők, a kormányfő és Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök részvételével tartott találkozó után azt mondta: azért jöttek el, mert a meghívó a nemzeti összefogásról szólt, amit minden magyar ember joggal vár el egy nehéz helyzetben, de

Magyar Péter két órán keresztül semmi mást nem tett, mint a parlamentben használt kifejezésekkel sértegette őket.

Ennyire hiteles a miniszterelnök nyitottsága a nemzeti összefogásra - mondta.

A frakcióvezető köszönetét fejezte ki a magyar embereknek és vállalatoknak azért, hogy mindenki igyekezett összefogni és mindent elkövetni azért, hogy Magyarországon az energiaellátás és az energiabiztonság minél inkább fennmaradhasson.

Aláhúzta: az elmúlt napokban bekövetkezett működésképesség-romlásért az embereket semmilyen felelősség nem terheli,

ezt a krízishelyzetet a klímaváltozás, a kánikula és a kormány közösen okozta.

Visszautasította, hogy a kormány bűntudatot keltsen az emberekben azért, mert délután, munka után mosni vagy vasalni szeretnének. Szerinte a kormány saját mulasztásainak, hibáinak a következményeit akarja az emberekre hárítani, holott nem egy hirtelen jött eseményről van szó, hanem olyasmiről, amire amire lett volna felkészülési idő.

Azt mondta: a szakemberek már korábban tudták, hogy rendkívüli helyzetre kell felkészülni, a meteorológiai és vízügyi előrejelzések már körülbelül 4 héttel ezelőtt rendelkezésre álltak, ennyi idő lett volna elkészülésre, ehhez képest

a kormány az utolsó pillanatokban kapkod, és áthárítja az emberekre ennek az egész helyzetnek a felelősségét.

Úgy vélte: a kormány Tisztítótűz műveletének első áldozata a magyar energetikai szektor volt, az elmúlt hetekben leváltották az MVM éléről, és a magyar energetikából azokat az embereket, akik értettek a szakmához, és a helyükre a Tisza Párt támogatását élvező "kádereket" ültettek, akik láthatólag nem tudták felmérni a helyzet súlyosságát.

A KDNP frakcióvezetője álhírnek nevezte a miniszterelnök állítását, hogy az előző kormány a lakosságot adott esetben korábban kapcsolta volna le az áramellátásról, mint más ágazatokat. Kijelentette: az előző kormány is a lakosokat tekintette a legvédettebb fogyasztóknak.

A hétfőre és keddre összehívott, majd elhalasztott rendkívüli parlamenti ülésről és a Sándor-palotába összehívott egyeztetésről szólva

Rétvári Bence kapkodónak és koncepció nélkülinek nevezte a Tisza-kormányt,

szerinte így nem lehet egy országot kormányozni. Azt is megjegyezte: furcsának tartották, hogy az egyeztetés úgy kezdődött, hogy a telefonokat le kellett adni. Úgy látszik a Tiszában a bizalomnak minimális jele sincsen - tette hozzá.

Rétvári Bence arról is beszélt: az egyeztetés elején elmondta Forsthoffer Ágnesnek, hogy ideiglenes köztársasági elnökségét illegitim helyzetnek tartják, mert álláspontjuk szerint "jogon kívüli módszerekkel" mozdították el Sulyok Tamás volt államfőt.

Jelezte ugyanakkor, hogy a KDNP képviseletében azért vett részt mégis az egyeztetésen, mert egy nemzeti összefogásról volt szó a meghívóban, és mert Forsthoffer Ágnest személyében tisztelik.

Arról, hogy a hidrológusok már az elmúlt 10 évben is figyelmeztettek a klímaváltozás hatására és a magyar folyók vízszintjének ingadozására, a kormány mégis vízigényes beruházásokat támogatott, köztük Paks 2-t is, Rétvári Bence azt válaszolta: minden építkezéshez, ami vizet használ, a hatóságoknak kellett a jogszabályok szerint eljárni. A jogszabályok pedig igazodnak az európai uniós keretjogszabályokhoz, irányelvekhez, ezek alapján történt minden engedélyezés - tette hozzá.

Az elmúlt 16 év kormányainak felelősségét firtató kérdésre Rétvári Bence azt mondta:

nehéz lenne azt mondani, hogy Orbán Viktor a felelős azért, hogy ma mennyi víz van a Dunában.

Ez egy aktuális időjárási ténykérdés, az előrejelzések megvoltak, amelyeket valamiért a Tisza-kormány nem látott, vagy látott, de nem foglalkozott vele - mondta.

Címkép: Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője nyilatkozik a sajtónak a Sándor-palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után 2026. augusztus 3-án. Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről tájékoztatta a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt, valamint az országgyűlési frakciók vezetőit. MTI/Kocsis Zoltán