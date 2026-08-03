Két ismert név is csatlakozik a Fidesz-frakcióhoz

Szerző: MTI, Gondola

2026. augusztus 3. 10:42

Bóka János frakcióvezető bejelentette, hogy a Századvégből ismert Hortay Olivér energetikai szakértő és Palóc André közgazdász erősíti majd tovább a Fidesz-frakció sorait.

Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához – jelentette be Bóka János frakcióvezető hétfőn. Bóka János a Facebook-oldalán rámutatott: Magyarország nehéz idő előtt áll és olyan képviselőkre van szükség a parlamentben, akik az energia- és gazdaságpolitika területén jártasak. Hortay Olivér és Palóc André neve önmagáért beszél – fogalmazott.

Hozzátette:

ők olyan képviselők, akik értik a szakmájukat, helyén van az eszük és a szívük, jól kommunikálnak, fiatalok, dinamikusak.

Olyan képviselők, akik kommunikációjukban, tevékenységükben meg fogják mutatni politikai közösségük valódi erejét - mondta a frakcióvezető. Bóka János nagy várakozással tekint a közös munka elé és egyúttal megköszönte Szijjártó Péter és Budai Gyula távozó képviselőknek mindazt a munkát, amit Magyarország és a politikai közösségükért végeztek az elmúlt években.