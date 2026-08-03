Latorcai Csaba: Se víz, se áram, se gázolaj, se köztársasági elnök

Szerző: kdnp.hu, Gondola

2026. augusztus 3. 09:10

Se víz, se áram, se gázolaj, se köztársasági elnök – összegezte négy pontban a kormány teljesítményét vasárnap közösségi oldalán a KDNP ügyvezető alelnöke.

Felidézte: Magyar Péter már május elején arról írt, hogy kritikusan alacsony a folyók vízszintje, és vízügyi cselekvési tervet ígért. Vagyis

hónapok óta lehetett tudni, hogy rendkívüli aszály és alacsony dunai vízállás várható.

Ehhez képest július végén kapkodást, fejetlenséget és visszafele mutogatást láttunk. A szárazságról természetesen nem a kormány tehet, de a felkészülés és a védekezés megszervezése már az ő felelősségük – mutatott rá Latorcai Csaba. Hozzáfűzte, a rekordalacsony dunai vízállás miatt leállítják a paksi atomerőművet. A helyzet komolyságát tehát már senki nem vitathatja. Magyar Péter és Kapitány István éppen ebben a kritikus időszakban fejezték le az MVM vezetését – emelte ki a KDNP ügyvezető alelnöke.

Leszögezte: egy energiaválság küszöbén nem a szakmai folytonosság megbontása, hanem a stabilitás biztosítása lenne a legfontosabb. Szerencsére a korábbi napelemes fejlesztések és a szomszédos országokkal kiépített elektromos összeköttetések most jelentősen növelik Magyarország mozgásterét. Ezek nélkül sokkal súlyosabb lenne a helyzet – jegyezte meg a kereszténydemokrata politikus.

Emlékeztetett arra is, Magyar Péter a kampányban még azt követelte, hogy csökkentsék az üzemanyag adóját, és 480 forintban maximálják a benzin árát. Ma már az olcsóbb kutakon is közel hatszáz forint a benzin, a gázolaj pedig ennél is drágább. A korábbi védett árat kivezették, érdemi segítséget pedig azóta sem kaptak a magyar autósok. A kormány egymásnak ellentmondó magyarázatokat ad, miközben a helyzet egyszerű: egyre többe kerül a tankolás. Már ahol kapható üzemanyag. A nagy ígéretekből megint csak kifogások maradtak – állapította meg Latorcai Csaba.

Kitért arra, hogy Sulyok Tamás eltávolítása után Magyar Péter közös egyeztetést ígért az új államfő személyéről. Ehhez képest egyeztetés nélkül nevezte meg Polgár Juditot, aki végül visszautasította a felkérést. Azóta újabb és újabb nevek kerülnek elő, mintha Magyarország következő köztársasági elnökét castingon kellene kiválasztani.

A köztársasági elnöki tisztség nem népszerűségi verseny.

Olyan közjogi méltóságról van szó, akinek a nemzet egységét kellene megtestesítenie – hangsúlyozta az Országgyűlés KDNP-s alelnöke. Hozzátette, közben visszatértek a kék kormányzati plakátok is, noha Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy véget vet ennek a gyakorlatnak. Most mégis tele vannak velük a vasúti kijelzők, a buszmegállók. Ráadásul éppen azt a hibás és igazságtalan iskolakezdési támogatást reklámozzák, amelyből sok valóban rászoruló gyermek kimarad. Tizenkét hét után egyre világosabb: a kommunikáció megy, a kormányzás viszont akadozik.