Hány RTL-es landolt eddig a Tiszánál?

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. augusztus 3. 08:03

Folytatódik az RTL-esek átigazolása a Tiszához: Tarr Zoltán pénteken jelentette be, hogy Orsós Lajos kapja a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium kommunikációs vezetői posztját. Az egykori RTL-essel együtt már a balliberális csatorna nyolc korábbi munkatársa vállalt szerepet a Tisza-kormányban, a pártnál vagy annak holdudvarában.

Tarr Zoltán újabb RTL-es igazolást jelentett be pénteken: Orsós Lajos a Tarr irányította Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnál kapott kommunikációs vezetői pozíciót. Orsós korábban az RTL hírigazgatóságán dolgozott, az elmúlt években pedig a Kiút a cigánytelepről elnevezésű program munkájában vett részt.

Maradt valaki az RTL-nél?

Orsóssal együtt összesen legalább nyolcan igazoltak eddig a Tiszához, vagy a párt tágabb holdudvarába a Fidesszel szemben erősen kritikus, balliberális televíziótól. A legismertebb csatlakozók közt van a két kormányszóvivő, Magyar Éva és Szondi Vanda, akik május közepe óta működnek Magyar Péter szócsöveként. A miniszterelnök névrokona korábban az RTL nyugat-magyarországi tudósítójaként, valamint a csatorna politikai riportereként is tevékenykedett. Szondi Vanda pedig a váltása előtt az RTL Híradójának riportere volt, s már ebben a pozícióban is láthatóan a Tisza szekerét tolta.

A kampányban Magyar Péterék egyik legaktívabb médiatámogatójaként emlegették, amit például az azóta külügyminiszternek kinevezett Orbán Anitával készített PR-interjúja is alátámasztott. Szintén az elfogultságáról tanúskodott a Tisza prominenseivel kialakított, bizalmaskodó stílusa. A választás éjszakáján, a Tisza Párt eredményváróján például

azzal a kérdéssel fordult Radnai Márk alelnök felé, hogy „te mit érzel?”

Korábban Szondi szakmai kompetenciájával kapcsoltban is kérdések merültek fel – a riportert korábban háromszor is kitiltották az Országgyűlés épületéből, mert nem tudta, hogy honnan lehet kérdezni a politikusokat – ami szintén azt mutatja, hogy Magyar Pétert nem elsősorban szakmai szempontok vezérelhették a kormányszóvivői kinevezése kapcsán.

Híradóból a parlamentbe

Miután Tárkányi Zsolt tavaly nyáron távozott az RTL Híradójából, először sajtófőnöki teendőket látott el a Tiszánál, majd a párt parlamenti képviselő-jelöltjeként mandátumot szerzett a választáson. Jelenleg a Vitézy Dávid vezette közlekedési tárcánál tevékenykedik államtitkárként. Tárkányiról egyébként egy több évvel ezelőtti karlendítős fotó került elő tavasszal, amelyet mind ő, mind Magyar Péterék bagatellizálni igyekeztek.

Vitézy tárcájánál másik korábbi RTL-es is dolgozik már: nemrégiben új sajtófőnököt neveztek ki a közlekedési és beruházási minisztériumban.

A tárca közleménye szerint Pécsi Norbert Sándor pályafutását a debreceni Alföld Televíziónál kezdte riporterként és szerkesztőként, majd az RTL Magyarországnál folytatta, ahol két időszakban összesen több mint három éven át dolgozott sajtóreferensként, később pedig sajtókapcsolati csoportvezetőként. A közlekedési ágazathoz legszorosabban a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél végzett, több mint 13 éves munkája köti, ahol éveken át kommunikációs osztályvezetőként és szóvivőként dolgozott. Horváth Nándor ugyancsak az RTL-nél dolgozott korábban: 2014 és 2024 között a csatorna híradójának szerkesztő-riportere volt, elsősorban belpolitikai és parlamenti tudósításokat készített. Idén májustól pedig a Tisza-frakció sajtófőnökeként folytatja pályafutását.

A közmédiánál is megjelentek a volt RTL-esek

Miniszteri biztos irányítja a közmédia körüli teendőket, erre a feladatra Tarr Zoltán azt a Grósz Juditot tartotta a legalkalmasabbnak, aki 2024-igaz RTL-nél dolgozott. A közmédiához ejtőernyőzött egy másik egykori RTL-es is. Minapi hír, hogy Lukács Attila, a televízió pr-menedzsere februári távozását követően szakértőként csatlakozott a Duna Médiaszolgáltatóhoz. Érdekesség, hogy a Média1 megkeresésére a közmédia nem volt hajlandó elárulni, hogy Lukács pontosan mikor kezdett, mely szervezeti egységben dolgozik, s milyen feladatokat lát el. Sőt, még arra sem válaszoltak, hogy csatlakoztak-e a közmédiához más, korábban az RTL-nél dolgozó szakemberek.