Ursula von der Leyen görög luxusnyaralása

Politikai botrány robbant ki Ursula von der Leyen körül, miután kiderült, hogy az Európai Bizottság vezetője Krétán nyaralt Kiriákosz Micotakisz görög miniszterelnök nyaralójában. Ez teljesen összeférhetetlen az uniós szervezetben betöltött pozíciójával.

2023. augusztus 31. 16:49

Sétahajózáson – origo/tuzfalcsoport

Megint óriási botrány tört ki Brüsszelben, miután Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke a görög kormányfő krétai nyaralójában pihente ki a fáradalmait. Az Európai Bizottság elnökét és férjét augusztus közepén háromnapos nyaralás keretében látta vendégül Kiriákosz Micotákisz a Kréta szigetén fekvő Akrotiriben épült villájukban. Mindezt akkor, amikor rengeteg görög korrupciós botrány zajlik, az Európai Bizottság pedig ezekről hallgat - ellentétben azzal, hogy folyamatosan támadja például Magyarországot és Lengyelországot is. A korábban a Pfizer-szerződések kapcsán is súlyos korrupciós gyanúba keveredő von der Leyen egyre nehezebb helyzetben van a jövő évi uniós választások előtt.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök a „Villa Micotaki" nevet viselő luxusnyaralójában látta vendégül az Európai Bizottság elnökét.

Az Európai Unió Alapszerződései, illetve az Európai Bizottság magatartási kódexe rögzíti, hogy a bizottság tagjainak függetlenségéhez nem férhet kétség, továbbá, hogy a biztosoknak feddhetetlen és tartózkodó magatartást kell tanúsítaniuk a hivatali idejük alatt. A világos etikai követelmény ellenére Ursula von der Leyen fenntartások nélkül vett részt a görög miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz által szervezett luxusnyaraláson - erről már a tűzfalcsoport.blogstar.hu írt.

Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és férjét augusztus közepén háromnapos nyaralás keretében látta vendégül Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök és felesége a Kréta szigetén fekvő Akrotiriben épült villájukban. A napvilágot látott információk szerint, az első nap során a vendégek kulturális programokon vettek részt, majd zárásként a Souda-öbölre néző kilátásban gyönyörködhetve fogyaszthatták el a krétai étel- és italkülönlegességekből álló vacsorájukat.

Pazar körülmények között nyaralhatott Ursula von der Leyen – Forrás: TŰZFALCSOPORT.BLOGSTAR.HU



Másnap a görög elnök - a parti őrség kíséretében - Damoulis nevű hajójával vitte körútra a vendégeket, hogy közösen csodálják meg Sfakia partjainak szépségeit. Szombat este a vendégek a Souda-öbölre néző kilátás mellett fogyaszthatták el a krétai különlegességekből álló vacsorájukat.

Von der Leyen és Micotákisz közös nyaralása a görög, illetve a német sajtóban és közéletben egyaránt heves reakciókat váltott ki, összeférhetetlennek minősítve a nyaralást. Sőt, azt még Strasbourgban is éles kritikák tárgyát képezte.



A görög újságok címlapjára került a botrányos nyaralás – Forrás: TŰZFALCSOPORT.BLOGSTAR.HU



Összeférhetetlenség



A német Berliner Zeitung a „Miért nyaral Ursula von der Leyen Görögország miniszterelnökével?" címmel jelentetett meg cikket, amelyben a lap szintén az eset kapcsán felmerülő összeférhetetlenség kérdését emelte ki, hasonlóan hivatkozva arra a furcsa tényre, hogy az Európai Bizottság feltűnően visszafogott a közelmúlt görög botrányai kapcsán.

A Süddeutsche Zeitung ugyancsak több cikket szentelt a témának, és a korábban említettek mellett megjegyezte, hogy nyilvánvaló, hogy Micotakisz és von der Leyen nagyon közel állnak egymáshoz, a miniszterelnök nagyon fontos partner.

A körülmények ismeretében a lap szerint nem kérdéses, hogy „a görögországi látogatás politikai vonatkozású volt", főleg annak tudatában, hogy von der Leyen „minden nyilvános szereplésre aprólékosan ügyel", most pedig - utalva a nyilvánosságra hozott képekre - valamilyen különös oknál fogva „elmaradt a megszokott diszkréció".

Az Európai Bizottság valóban mind a mai napig következetesen hallgat a Görögországgal kapcsolatos problémákról, holott korábban a testület hasonló témákban - ténybeli és jogi bizonyítékok hiányában is - előszeretettel és hangosan bírált más tagállamokat, köztük Magyarországot is, mint ahogyan azt egy görög lap meg is jegyzi.

A Pfizer-szál

A közös utazásról egyébként a Creta24 nevű helyi média egy rövid videót is közölt, amelyhez az egyik görög állampolgár a következő kommentet fűzte:

A Pfizerből származó nyereség egyesíti őket.

A hozzászólás nem alaptalan, ugyanis 2022. márciusában a válságok negatív következményeit amúgy is nehezen viselő társadalmat mélyen megrázta az a hír, hogy a görög állam 32 millió euróval támogatta azt a Theracell Laboratories IKE nevű cégkonzorciumot, amelynek történetesen az Európai Bizottság elnökének férje, Heike von der Leyen ügyvezetésével működő Orgenesis Inc. is a tagja.



Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy a görög sajtó szerint a mostani közös nyaralás is üzleti érdekeket szolgálhatott.

Zelenszkij is megjelent



Ugyancsak nehezen értékelhető véletlenként, hogy nem sokkal a közös vakációt követően, Micotákisz Athénban fogadta Volodimir Zelenszkijt, aki a kétoldalú megbeszélést követően részt vett azon a görög elnök által szervezett vacsorán, amelyen Ursula von der Leyen, Charles Michel és 11 nyugat-balkáni vezető részvétele mellett, többek között Ukrajna uniós tagsága is napirendre került.

Érdekesség, hogy pár hete Zelenszkij pártjának egyik képviselője - aki nem mellesleg az ország nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának elnökhelyettese is volt - lemondásra kényszerült júliusi nyaralása miatt, melyet egy Maldív-szigeteki magánszigeten található ötcsillagos szállodában töltött el, miközben a háborúban napról-napra ezrével halnak meg katonák és ártatlan civilek.



Volodimir Zelenszkij is feltűnt Görögországban Von der Leyen nyaralása után – Forrás: UKRÁN ELNÖKI IRODA



A találkozók alkalmával két nyilatkozatot is aláírtak. A Micotákisz és Zelenszkij közötti megállapodás többek között rögzítette, hogy: Görögország F-16-os vadászgépekre fog kiképezni ukrán pilótákat; az ország támogatja Ukrajna NATO-taggá válását; valamint a nemzetközi szervezetekkel együtt részt vesz Ukrajna háború utáni helyreállításában és újjáépítésében.

Míg a balkáni országok vezetői - már akik elfogadták Micotákisz meghívását - az „Athéni Nyilatkozat-ra" keresztelt dokumentumban „megingathatatlan támogatásukat" fejezték ki a „demokrácia és a jogállamiság értékein alapuló Ukrajna" iránt.

Súlyosan megsértették a jogszabályokat



A történések és az elhangzottak ismeretében érdemes megjegyezni, hogy az uniós jogrenben alap a semlegesség, a pártatlanság.

E szigorú szabályok épp a jelen eset kapcsán megmutatkozó visszaélések megakadályozására lettek megalkotva, mégpedig, hogy ne fordulhasson elő az a helyzet, hogy az EU intézményei, illetve annak tagjai meghatározott előnyök és személyes szimpátia következtében nem képesek pártatlanul ellátni feladataikat.

Bár az előírás és a Szerződésekben rögzített követelmények nyílt megsértése egyértelmű, mégsem okoz különösebben nagy meglepetést, hogy a brüsszeli intézmény újfent kiállt a már visszatérő rendszerességgel botrányba keveredő elnöke mellett, és közleményükben a görögországi vakációt „magánútnak" minősítették, amely „teljes mértékben összeegyeztethető a testület irányelveivel".



Súlyosan megsérthette a jogszabályokat Ursula von der Leyen a görögországi nyaralásával – Forrás: ANADOLU AGENCY VIA AFP/2022 ANADOLU AGENCY/DURSUN AYDEMIR



A tűzfalcsoport cikke szerint ez azonban tényszerűen nem igaz, hiszen egy tagállam miniszterelnöke által az Európai Unió végrehajtó szervének vezetője részére szervezett luxusnyaralás, semmilyen szempont szerint sem feleltethető meg a bizottságra és magukra a biztosokra vonatkozó semlegesség és pártatlanság követelményeinek. Ellenkezőleg, előbbiek az Alapszerződések, az uniós jogszabályok és a politikai tisztesség súlyos megsértését jelentik, és ellehetetlenítik azt a deklarált célt, hogy a biztosi testület az EU - valóban -politikailag független végrehajtó szerveként lássa el feladatait.

Az EUMSZ 247. cikke értelmében, ha a bizottság valamely tagja már nem felel meg a feladatai ellátásához szükséges feltételeknek, vagy ha súlyos kötelezettségszegést követett el, a bíróság - a tanács egyszerű többséggel elfogadott kérelmére vagy a bizottság kérelmére - felmentheti hivatalából.

Nem jött jókor ez a botrány az EB-elnökének

A 2024-es EP-választásokra fordulva nagyon rosszkor jött Ursula von der Leyen számára az újabb botrány. Ráadásul visszairányíthatja a figyelmet egy másik ügyre is: az Európai Bizottság elnöke és Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója között váltott állítólagos sms-ek kérdése a mai napig nem tisztázott. A levelezés állítólag fontos szerepet játszott az EU jelentős COVID-19 vakcinaügyletének előkészítésében.

Ahogy arról korábban az Origo beszámolt, Ursula von der Leyen 2021 márciusában tárgyalásokat folytatott a Pfizer főnökével hatalmas mennyiségű koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről.

A bizottság elnöke azonban gyakorlatilag SMS-ekben egyezett meg a Pfizer vezetőjével, Bourlával legalább 900 millió, legfeljebb 1,8 milliárd adag vakcina beszerzéséről 35 milliárd euróért, adagonként nagyjából 19 euróért.

Ez irreálisan magas szám.

Hiszen az EU teljes lakossága kevesebb mint 450 millió, vagyis minden lakosra jutott opcionálisan négy vakcina úgy, hogy más gyártókkal is voltak megállapodások, ráadásul ekkor még 18 év alattiakat nem is oltottak.

A 19,5 eurós ár önmagában elképesztően magas, az önköltségi ár ugyanis még a Pfizer szerint is csak 5,9 euró volt.

Nem találták meg az sms-eket – állt az uniós ügyvezető az uniós ombudsmannak címzett, 2022. Június 29-én közzétett levelében.

A részletekről Von der Leyen azóta sem hajlandó információt adni.

Az átláthatóság hiánya miatt pedig felmerülhet, hogy az EU multinacionális cégek zsebében van.

origo.hu