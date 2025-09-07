A Tisza és a DK belevinné Magyarországot a háborúba

A háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk. Ezt követeli a Tisza is. Tönkretennék a magyar gazdaságot: 1000 forintos benzinár, 3,5-szer nagyobb rezsiszámlák.

2025. szeptember 7. 00:30

Európa háborúpárti vezetői tanácskozást tartottak és eldöntötték: katonákat fognak küldeni Ukrajnába. Egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő. A Tisza és a DK a háborúpárti európai vezetők és Brüsszel oldalán áll, belevinnének minket is egy háborúba. Ezt persze „nem mondhatják el, mert akkor megbuknak”, de „a választás után mindent lehet”. Magyarországnak békepárti kormány kell! – hangsúlyozta közösségi oldalán szombaton Orbán Viktor miniszterelnök.

Elment Kásler professzor. Egész életében gyógyított. A legnagyobb tette az volt, amikor a WHO és az EU előtt felismerte és elfogadtatta a kormánnyal, hogy a Covidból nagy baj lesz. Ezért kezdhettük el időben a felkészülést. Sokezer ember köszönheti neki az életét. Professzor úr, Isten veled!

Az albérletekkel foglalkozó internetes oldalakról megtudhatod, hogy az albérletárak kétéves mélyponton vannak. A 3%-os hitel miatt. Az Otthon Starttal azok is jól járnak, akik nem veszik fel. Ez Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Startolj rá!

Európa háborúpárti vezetői tanácskozást tartottak. Eldöntötték: katonákat fognak küldeni Ukrajnába. Megmondtuk előre, ez lesz a vége. Először pénz, aztán fegyverek, aztán katonák. Évekig tagadták, most itt a beismerés. A katonák küldését elegánsan biztonsági garanciának hívják. Eddig proxyháború volt. A nyugat Ukrajnát használta. Most nyíltan beleáll a háborúba.

Egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy megállítsa a brüsszeli háborús héjákat. Egy lehetőségünk marad: Magyarországnak ki kell ebből maradnia! A Tisza és a DK a háborúpárti európai vezetők és Brüsszel oldalán áll. Belevinnének minket is egy háborúba. Ezt persze „nem mondhatják el, mert akkor megbuknak”. De „a választás után mindent lehet”. Magyarországnak békepárti kormány kell!

A háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk. Ezt követeli a Tisza is. Tönkretennék a magyar gazdaságot: 1000 forintos benzinár, 3,5-szer nagyobb rezsiszámlák. Majd a választások után, amikor már „mindent lehet”. Persze a nyugatiak stikában, ázsiai közvetítőkön keresztül nagy tételben vásárolják az orosz olajat és gázt. És közben minket zargatnak. Micsoda szemforgatás.

Nem fog nekik sikerülni. Se a brüsszelieknek, se a kiskakasnak. Hogy miért nem, azt elmondom holnap Kötcsén. Kövessétek élőben!

De előtte összecsapunk az írekkel, és bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!

Kép:Orbán Viktor Facebook-oldala

kdnp.hu