A Tisza és a DK belevinné Magyarországot a háborúba

Európa háborúpárti vezetői tanácskozást tartottak és eldöntötték: katonákat fognak küldeni Ukrajnába. Egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő. A Tisza és a DK a háborúpárti európai vezetők és Brüsszel oldalán áll, belevinnének minket is egy háborúba. Ezt persze „nem mondhatják el, mert akkor megbuknak”, de „a választás után mindent lehet”. Magyarországnak békepárti kormány kell! – hangsúlyozta közösségi oldalán szombaton Orbán Viktor miniszterelnök.
Elment Kásler professzor. Egész életében gyógyított. A legnagyobb tette az volt, amikor a WHO és az EU előtt felismerte és elfogadtatta a kormánnyal, hogy a Covidból nagy baj lesz. Ezért kezdhettük el időben a felkészülést. Sokezer ember köszönheti neki az életét. Professzor úr, Isten veled!
Az albérletekkel foglalkozó internetes oldalakról megtudhatod, hogy az albérletárak kétéves mélyponton vannak. A 3%-os hitel miatt. Az Otthon Starttal azok is jól járnak, akik nem veszik fel. Ez Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programja. Startolj rá!
Egy nyílt európai háború veszélye napról napra nő. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy megállítsa a brüsszeli háborús héjákat. Egy lehetőségünk marad: Magyarországnak ki kell ebből maradnia! A Tisza és a DK a háborúpárti európai vezetők és Brüsszel oldalán áll. Belevinnének minket is egy háborúba. Ezt persze „nem mondhatják el, mert akkor megbuknak”. De „a választás után mindent lehet”. Magyarországnak békepárti kormány kell!
De előtte összecsapunk az írekkel, és bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
A háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk. Ezt követeli a Tisza is. Tönkretennék a magyar gazdaságot: 1000 forintos benzinár, 3,5-szer nagyobb rezsiszámlák.
Az államtitkár a fórumon jelenlévő polgármestereknek a területfejlesztési finanszírozási rendszerről is beszélt, aminek, az alapja az összefogás, az összefogásokat támogató programok, valamint az összefogást támogató intézményrendszer. Idén hirdették meg a Versenyképes járások programot, aminek szintén az összefogás volt az alapja és az a felismerés, hogy a város nem létezhet vidék nélkül.
Rétvári Bence elmondta, arra törekszenek a kollégium vezetésével, hogy minél több értékes, elsősorban vezetőképző programot, előadást, képzést biztosítsanak a slachtás egyetemistáknak. E tréningek a félév első szakaszában az önismeretre koncentrálnak majd, hogy a kollégisták megismerjék a saját képességeiket, majd pedig mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzésekre járhatnak.