Augusztus 20. - Rétvári Bence: a jó vezetők teszik naggyá a nemzetet

Rétvári Bence szerint nem a hosszú történelmi múlt, nem a népességszám tesz naggyá nemzeteket, hanem azok a vezetők, akik a saját idejükben jó döntéseket tudtak hozni.

2025. augusztus 20. 08:08

A magyarok azért tarthatják magukat nagy nemzetnek, mert az államalapítás óta minden időszaknak voltak olyan magyar vezetői, akik jó döntéseket tudtak hozni az adott történelmi korban - mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára kedden Verőcén, a településnek az államalapítás tiszteletére rendezett ünnepségén.

Rétvári Bence szerint nem a hosszú történelmi múlt, nem a népességszám tesz naggyá nemzeteket, hanem azok a vezetők, akik a saját idejükben jó döntéseket tudtak hozni.

"Amikor olyan korszak volt, hogy el kellett foglalni a Kárpát-medencét, akkor volt egy Árpád vezérünk, aki elfoglalta. Amikor kellett valaki, aki őszintén megtér, katolikussá válik és nemzetét is azzá teszi, keresztény állammá szervezi az addigi pogány fejedelemséget, akkor volt egy ilyen keresztény királyunk" - fejtette ki az államtitkár.

Vitályos Eszter kormányszóvivő azt mondta: Szent István törvényei elhozták a rendet, és "nekünk utódoknak mi más dolgunk lenne, mint őrizni ezt a rendet, és így megőrizni a békénket".

Borítókép: Verőce, 2025. augusztus 19. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője beszédet mond augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen Verőcén 2025. augusztus 19-én. MTI/Kovács Attila

MTI