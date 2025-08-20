Augusztus 20. - Rétvári Bence: a jó vezetők teszik naggyá a nemzetet

A magyarok azért tarthatják magukat nagy nemzetnek, mert az államalapítás óta minden időszaknak voltak olyan magyar vezetői, akik jó döntéseket tudtak hozni az adott történelmi korban - mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára kedden Verőcén, a településnek az államalapítás tiszteletére rendezett ünnepségén.
Rétvári Bence szerint nem a hosszú történelmi múlt, nem a népességszám tesz naggyá nemzeteket, hanem azok a vezetők, akik a saját idejükben jó döntéseket tudtak hozni.
"Amikor olyan korszak volt, hogy el kellett foglalni a Kárpát-medencét, akkor volt egy Árpád vezérünk, aki elfoglalta. Amikor kellett valaki, aki őszintén megtér, katolikussá válik és nemzetét is azzá teszi, keresztény állammá szervezi az addigi pogány fejedelemséget, akkor volt egy ilyen keresztény királyunk" - fejtette ki az államtitkár.
Vitályos Eszter kormányszóvivő azt mondta: Szent István törvényei elhozták a rendet, és "nekünk utódoknak mi más dolgunk lenne, mint őrizni ezt a rendet, és így megőrizni a békénket".
Borítókép: Verőce, 2025. augusztus 19. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője beszédet mond augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen Verőcén 2025. augusztus 19-én. MTI/Kovács Attila
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
"Büszkék vagyunk a magyarok szorgalmára, kitartására, a magyarság határokon átívelő, szilárd összetartozására, valamint az Európát védelmező kereszténységünkre, amely nemcsak az évszázadok során, de napjainkban is szilárd bástyája a kontinensnek. Ahogy államalapító szent királyunk, úgy mi is a Teremtő kegyelmét kérjük nemzetünkre: Isten, áldd meg a magyart!" - áll a közleményben.
A ceremónián Sulyok Tamás mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt.
Jövőre ismét döntenünk kell, "a magyarok országa maradunk, vagy egy globalista birodalom egy perifériára szorult tartománya" - fogalmazott Kövér László.