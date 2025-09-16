Brüsszel puccsot tervez Belgrádban? Vučić Moszkvára támaszkodik

Aleksandar Vučić bejelentette, hogy Szerbia titkosszolgálatai együttműködnek az orosz hírszerzéssel, miután felmerült, hogy Brüsszel egy új „Maidan” kirobbantására készül Szerbiában.

2025. szeptember 16. 16:04

Szerbia elnöke, Aleksandar Vučić szerint Belgrád titkosszolgálatai kapcsolatba lépnek az orosz hírszerzéssel, hogy tisztázzák azokat az állításokat, melyek szerint az Európai Unió egy „Maidan” jellegű felkelést próbál előkészíteni Szerbiában – mondta Vučić a szerb médiának japán látogatása során.

Az ügyet az orosz hírszerzés dobta be a köztudatba, és azt sugallja, hogy Brüsszel a szerb fiatalokat használná fel arra, hogy utcai tiltakozásokból rendszerváltó mozgalmat csináljon. A „Maidan” kifejezés a 2014-es ukrajnai eseményekre utal, amikor tömegek tüntetése nyomán összeomlott a korábbi hatalmi struktúra Kijevben.

Vučić azonnal jelezte, hogy Szerbia minden szükséges lépést meg fog tenni az állam stabilitásának és a polgárok biztonságának megőrzésére. A szerb elnök háláját fejezte ki Moszkvának az információért, és hangsúlyozta: Belgrád részletes elemzésbe kezd, hogy felkészüljön egy esetleges külső beavatkozásra.

A háttérben azonban ott húzódnak a belpolitikai feszültségek is. A tiltakozások már hónapok óta tartanak Szerbiában, miután tavaly novemberben Novi Sad vasútállomásának tetőszerkezete összeomlott, és tizenöt ember életét vesztette. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki, sokan a kormányt hibáztatják a tragédia miatt, a demonstrációk pedig folyamatosan új lendületet kaptak.

A mostani narratíva így két irányba is mutat. Egyrészt lehetőséget teremt a szerb vezetés számára, hogy a belső tiltakozásokat külföldi machinációként állítsa be, és ezzel gyengítse az ellenzék hitelességét. Másrészt erősíti Oroszország szerepét, amely szövetségesként jelenhet meg a Nyugat elleni küzdelemben. Ugyanakkor kérdéses, mennyi a valóságalapja az állításoknak, hiszen eddig semmilyen konkrét bizonyíték nem került nyilvánosságra az EU állítólagos „puccsáról”.

Az ügy tehát túlmutat Szerbia határain: egyszerre szól a belpolitikai túlélésről, az információs háborúról és a nagyhatalmak játszmájáról. Hogy valóban készül-e „Maidan” Belgrádban, vagy csupán egy jól időzített politikai narratíváról van szó, az a következő hónapokban derülhet ki.

