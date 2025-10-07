Dömötör Csaba: a baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, a Néppárt cserébe védi a magyarokat verő Salist

A baloldal védi "a telefontolvaj Magyar Pétert", a Néppárt cserébe védi "a magyarokat verő Salist" - jelentette ki Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő kedden Brüsszelben az EP plenáris ülésén.

Dömötör Csaba a Facebook-oldalára feltöltött videó alapján arról beszélt, hogy 2023-ban egy antifa csoport tagjai súlyosan megvertek járókelőket egy budapesti utcán: volt, akinek a csontja törött, volt, akinek a fejét 25 öltéssel lehetett összevarrni.

Kijelentette, hogy a terrorcsoport egyik tagja Ilaria Salis volt, le is tartóztatták, sőt vádat is emeltek ellene, csak azért nem ül börtönben, mert az olasz kommunisták rátették az EP-listájukra, hogy a mentelmi jog mögé bújhasson.

Hozzátette, hogy a EP szakbizottsága "teljesen botrányos módon" azt javasolta, hogy a szavazáson tartsák fenn a mentelmi jogát, és ebben benne van az egész baloldal és az Európai Néppárt is.

"Miért? Mert alkut kötöttek. A baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, a Néppárt cserébe védi a magyarokat verő Salist. A szavazáson bizonyíthatják, hogy a bizottság ajánlása csak durva tévedés volt, hogy ha nem teszik, akkor az egy dolgot jelent az, hogy bármilyen áldozatot az út szélén hagynak, és bármilyen tettes mellett kiállnak, hogyha a hatalmi érdekeik úgy diktálják. Egyet kérünk ezután, legalább így ne oktassanak demokráciából és elvekből" - fogalmazott a politikus.

MTI