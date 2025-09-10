Janó-Veilandics Franciska: A főpolgármester nem fenyegetheti a budapestieket!

Karácsony Gergely szerint beláthatatlan ideig leállhat a BKV, ha nem tud megegyezni a kormánnyal. Felháborító, hogy a főpolgármester a budapestieken verné le a saját alkalmatlanságát! - közölte a közösségi oldalán Janó-Veilandics Franciska, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fővárosi képviselője.

2025. szeptember 10. 17:05

A képviselő megjegyezte, hogy a "főpolgármesternek a budapestiek érdekét kellene védenie egy tárgyalóasztalnál, nem pedig őket használni fel politikai célú zsarolásra."

Emberek mindennapjairól van szó, bevásárlásról, iskolába, munkába járásról, egyszóval a megélhetésükről. Értjük, hogy Karácsony Gergely nyáron el tudott menni 25 nap szabadságra, de a budapestiek nem a főpolgármester hisztijére akarják pazarolni a szabadságukat, mert esetlegesen nem tudnak bejutni a munkahelyükre - hangsúlyozta Janó-Veilandics Franciska.

Kedves főpolgármester úr! Mivel közlekedjenek azok, akik a BKV járatait választják? Üljenek autóba a klímaválság jegyében? És ha nincs? Főpolgármester úr se gyalog megy, ugye?

Vonta kérdőre a főpolgármestert a kereszténydemokrata képviselő.

GK