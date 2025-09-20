Nemzetiségi konyhaművészeti fesztivál

Az ország mind a tizenhárom nemzetisége képviselteti magát a most megnyílt ötödik Nemzetiségi Gasztrofesztiválon - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Dabason.
Soltész Miklós a Miniszterelnökség védnöksége alatt megvalósult fesztivál megnyitóján elmondta, hogy az államtitkárság próbálja mindig az ország közepe táján megszervezni a rendezvényt, hogy minél több helyről tudjanak jönni a nemzetiségek.
Hozzátette: "amikor az egyik sátrat megnéztem, ott derült ki, hogy az ország két részéből kerültek egymás mellé a nemzetiségek, a legkeletibből a román nemzetiség, akik Békés vármegyéből jöttek és a legnyugatibból, Zalából, illetve Vas vármegyéből a szlovénok".
Soltész Miklós beszélt arról, hogy ez az egész együttlét azt mutatja, hogy nemzetiségek Magyarországon békességben élnek együtt, a kultúrájuk mindannyiunknak fontos, és a kultúrán belül pedig maga a gasztronómiai hagyomány.
Azt mondta: köszönjük szépen, hogy ezt évről évre bemutatják nekünk.
"Azoknak akik ezt próbáljuk összefogni feladatunk és kötelességünk, hogy segítsük mindazokat, akik nemzetiségként élik az életüket, abban, hogy békés és jó állampolgárai lehessenek az országnak és évtizedeken, évszázadokon keresztül meg tudják őrizni hagyományaikat. Eddig, amit lehetett megtettük ennek érdekében, folytatni is fogjuk mindezt" - fűzte hozzá az államtitkár.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot - mondta.
-
A külügyminiszter hazánk szempontjából különösen aggasztónak nevezte, hogy magyar állampolgárok és intézmények is váltak már célponttá, s ennek kapcsán felidézte, hogy 2023 februárjában ezen mozgalom külföldi tagjai öt brutális támadást hajtottak végre fényes nappal Budapesten ártatlan emberek ellen.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.