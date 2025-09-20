Nemzetiségi konyhaművészeti fesztivál

Az ország mind a tizenhárom nemzetisége képviselteti magát a most megnyílt ötödik Nemzetiségi Gasztrofesztiválon - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Dabason.

Soltész Miklós a Miniszterelnökség védnöksége alatt megvalósult fesztivál megnyitóján elmondta, hogy az államtitkárság próbálja mindig az ország közepe táján megszervezni a rendezvényt, hogy minél több helyről tudjanak jönni a nemzetiségek.

Hozzátette: "amikor az egyik sátrat megnéztem, ott derült ki, hogy az ország két részéből kerültek egymás mellé a nemzetiségek, a legkeletibből a román nemzetiség, akik Békés vármegyéből jöttek és a legnyugatibból, Zalából, illetve Vas vármegyéből a szlovénok".

Soltész Miklós beszélt arról, hogy ez az egész együttlét azt mutatja, hogy nemzetiségek Magyarországon békességben élnek együtt, a kultúrájuk mindannyiunknak fontos, és a kultúrán belül pedig maga a gasztronómiai hagyomány.

Azt mondta: köszönjük szépen, hogy ezt évről évre bemutatják nekünk.

"Azoknak akik ezt próbáljuk összefogni feladatunk és kötelességünk, hogy segítsük mindazokat, akik nemzetiségként élik az életüket, abban, hogy békés és jó állampolgárai lehessenek az országnak és évtizedeken, évszázadokon keresztül meg tudják őrizni hagyományaikat. Eddig, amit lehetett megtettük ennek érdekében, folytatni is fogjuk mindezt" - fűzte hozzá az államtitkár.

MTI