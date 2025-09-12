Magyar Értékek Napja

Novák Irén kiemelte: a legfontosabb, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy milyen gazdag kulturális örökséggel rendelkezünk. "Az igazi gazdagságunk a szokásainkban, az ízeinkben, a motívumainkban rejlik" - hangsúlyozta.

2025. szeptember 12. 09:03

Ötödik alkalommal rendezik meg a Magyar Értékek Napját, a Szent István-bazilika előtti térre 10-től 17 óráig várják a látogatókat - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára a közmédia reggeli műsorában csütörtökön.

A Magyar Értékek Napja a Kárpát-medence nemzeti értékeinek sokszínűségét mutatja be, a kiemelt helyszín a Szent István-bazilika előtti tér Budapesten, ahol szombaton számos ingyenes programmal várják az érdeklődőket - hangzott el az M1 aktuális csatornán.

"Fontos, hogy időről időre tudatosítsuk magunkban, hogy mennyire gazdag hagyományokkal rendelkezünk, hogy milyen sok értékünk van, és ezt mutassuk meg másoknak is" - emelte ki.

"Nemcsak a 19 vármegyénk fog bemutatkozni, hanem az elcsatolt nemzetrészek is" - hangsúlyozta, hozzátéve: a vármegyék terményáldással készülnek, a bazilikában zajló események a téren kivetítőn is láthatók lesznek.

Mint sorolta, a rendezvényre neves néptáncegyüttesek, hagyományőrző csoportok érkeznek, kiállítás és ételkóstoló is szerepel a programban, a gyerekeket és a családokat kézműves foglalkozásokkal várják.

A rendezvénnyel a helyi termékek fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet - mondta.

Kiemelte: az eseményen több százan fognak felvonulni, a konyhaművészeti kínálat mellett a népművészet, a néptánc, a népzene is jelen lesz. Hozzátette: készülnek egy rekordkísérletre is, egy közös éneklésre, ahol együtt énekli el a legszebb magyar népdalokat, majd táncház várja a látogatókat.

A közös éneklést Pál István Szalonna és Bandája fogja kísérni, több száz éneklőt várnak a 12 óra 30 perckor kezdődő eseményre - mondta.

Novák Irén kiemelte: szeretnék, hogyha felismernék a helyi emberek az értékeiket és meg is tudják mindezt mutatni másoknak, ehhez támogatási forrás is rendelkezésre áll évről évre, az idén 650 millió forintos pályázati keretösszeggel.

Borítókép: Budapest, 2025. február 26. Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár beszédet mond a Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész halálának ötödik évfordulója alkalmából tartott budapesti megemlékezésen 2025. február 26-án.

