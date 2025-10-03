Magyar államfő Kazahsztánban

"A mostani, kihívásokkal teli időszakban felértékelődik a kelet-nyugati együttműködés jelentősége, a kereskedelem, az energiaforrások diverzifikálása, és a nemzetközi szállítási útvonalak fejlesztése. Kazahsztán ezeken a területeken kulcsszerepet játszik a közép-ázsiai régióban" - emelte ki Sulyok Tamás.

Hivatalos látogatást tett a kazah elnök meghívására Kazahsztánban. A magyar-kazah kapcsolatok magas szintjének elismeréseként a magyar államfő megkapta a legmagasabb kazah állami kitüntetést, a Kazah Barátság Érdemrend első fokozatát - hangzott el csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Mint a műsorban kiemelték, katonai tiszteletadás mellett fogadta Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök Sulyok Tamást Asztanában, az elnöki palotában.

A két államfő először négyszemközt, majd plenáris megbeszélésen tárgyalt egymással, ahol a gazdasági, kulturális és tudományos együttműködések is terítékre kerültek - hívták fel a figyelmet.

A megbeszélések után a kazah elnök azt mondta: még szorosabbra kell fűzni a magyar-kazah kapcsolatokat - hangzott el.

"Jelenleg húsz közös projektben működünk együtt, hiszen az együttműködésünk stratégiai jellegű: ide tartozik az energia, atomenergia és a mezőgazdaság, illetve a logisztika és a szállítmányozás területén is újabb együttműködési területeket jelöltünk ki" - mondta a kazah elnök.

A Kazahsztánnal való kapcsolatok stratégiai fontosságát európai uniós tagországként és különösen közép-európai országként is nagyra becsüljük - erről már Sulyok Tamás beszélt.

A magyar államfő aláhúzta: a két ország jó pozícióban van, hogy Európát Ázsiával összekötve kontinenseik logisztikai és kereskedelmi központjaivá váljanak.

A magyar-kazah kapcsolatok magas szintjének elismeréseként Kaszim-Zsomart Tokajev a legmagasabb állami kitüntetést, a Kazah Barátság Érdemrend első fokozatát adományozta Sulyok Tamás részére.

"Magyarország innovációs téren kiemelkedő lehetőségekkel bír. Mi mindig is igyekeztünk élen járni a fejlődésben. Számos tehetséges magyar ember ért el nagyszerű sikereket a tudomány terén" - fogalmazott Sulyok Tamás.

A köztársasági elnök csütörtökön Közép-Ázsia egyik legnagyobb digitális fórumán is részt vett, ahol bemutatták a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket.

Sulyok Tamás az eseményen kiemelte: Magyarországon már évek óta jelen van a mesterséges intelligencia-koalíció, amely együttműködésre ösztönöz állami, piaci és akadémiai szereplőket.

Az államfő hozzátette: a kazah-magyar együttműködés stabil híd lehet Közép-Ázsia és Közép-Európa között.

Borítókép: Asztana, 2025. október 2. A Sándor-palota által közzétett képen Sulyok Tamás köztársasági elnököt (j) katonai tiszteletadással fogadja Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök (b) Asztanában 2025. október 2-án. MTI/Sándor-palota/Érdi Róbert

MTI