A Fidesz-KDNP közleménye Semjén Zsolt megrágalmazásáról

Szerző: NKT

2026. július 28. 16:38

A Semjén Zsolt elleni verbális támadás szervezői úgy ítélték meg, hogy a már megbukott kísérlettel újra kell próbálkozni. Jogi eljárás indul.