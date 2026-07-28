A Fidesz-KDNP közleménye Semjén Zsolt megrágalmazásáról
Szerző: NKT
2026. július 28. 16:38
A Semjén Zsolt elleni verbális támadás szervezői úgy ítélték meg, hogy a már megbukott kísérlettel újra kell próbálkozni. Jogi eljárás indul.
A Bangó Sándor honlapján ma megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően
megrágalmazták.
Hányatott életútját tekintve Bangó Sándor is áldozat, de ez
Továbbiak felfedezése
nem menti fel az általa elkövetett bűncselekmény alól,
ahogy számos más általa elkövetett bűncselekmény alól sem mentette fel. A legsúlyosabb
felelősség azonban politikai kihasználóit, felbujtóit terheli.
A Bangó Sándor honlapján megjelent állítás hazugság, képtelen hazugság.
Természetesen a büntetőjogi lépéseket haladéktalanul megtesszük.
Kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
Címkép: Jogtudományi Kar - Miskolci Egyetem
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