Bóka János szerint pártrendőrséget szervez a Tisza

Szerző: Gondola

2026. július 28. 14:36

Egészen szörnyű történelmi emlékeket ébreszt a mai országgyűlési fejlemény: elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. Még nevében is az AVH-ra hasonlít a leendő osztag. Bóka János próbál finoman fogalmazni.

A Fidesz–KDNP-frakció nem támogatta a Tisza Párt önkényének kiteljesítését szolgáló új politikai rendőrséget - rögzítette közösségi oldalán Bóka János, a Fidesz törvényhozási frakcióvezetője. .

A Tisza Párt az alkotmányos intézmények vezetőinek és politikai ellenfeleinek kiiktatását követően most a teljes magyar társadalom felett hoz létre egy új erőszakszervezetet. Az új ÁVH ezután

mindenkit megfigyelhet, eljárás alá vonhat és bárkit tönkretehet.

Magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat.

A Tisza Párt

politikai pártrendőrsége

a törvény szerint a jövőben vizsgálódik, nyomoz, vádat emel és ellátja a vádképviseletet, de önkényesen magához vehet eljárásokat az ügyészségtől is.

Lehallgathat, kényszerítő eszközökről dönthet, fedett nyomozókat alkalmazhat,

besúgóhálózatot építhet ki,

nyomást gyakorolhat és megfélemlíthet. Vagyont foglal le, cégvezetést vesz át. Mindezt jogorvoslat, felügyelet, ellenőrzés és korlátok nélkül, egyedül a hatalmon lévő párt utasításainak megfelelően.

Az új ÁVH vezetőinek

mentelmi jog jár,

így nyilvánosan megbélyegezhetnek bárkit anélkül, hogy felelniük kellene a nyilatkozataik valóságtartalmáért. Sőt, az új ÁVH

maga vizsgálja meg és kezeli a saját intézkedéseivel szembeni panaszokat is.

Mindez nem más, mint a totális, ellenőrzés nélküli önkény.

Magyar Péter és a Tisza Párt a látszatra sem ad: nem véletlen, hogy lefoglalták a Fidesz összes szerverét, a jövőben így a legnagyobb ellenzéki párt

teljes tagnyilvántartása, belső levelezése és minden adat

az új politikai rendőrség rendelkezésére áll.

Magyar Péter

totális önkényt

épít, amely ellen kötelességünk minden törvényes eszközzel fellépni - zárul Bóka János bejegyzése.

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