Nacsa Lőrinc: a kormány nyújtson gyorssegélyt a kárpátaljai vihar magyar károsultjainak

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2026. július 28. 15:09

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) arra kéri a magyar kormányt, hogy 100 millió forintos gyorssegéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a hétfői brutális vihar miatt.

Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese kedden a Facebook-oldalán felidézte, hogy

az előző napi pusztító szél, jégeső és vihar idősek házainak tetejét vitte le, mezőgazdaságból élők ültetvényeit verte szét,

fóliasátrakat tett tönkre, még a nagydobronyi református templom tetejét is megrongálta.

Arra kérik a magyar kormányt, hogy

100 millió forintos gyorssegéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését,

akiknek a lakhatása veszélybe került. Azt is kérik, hogy kezdjen tárgyalásokat azon kárpátaljai magyar vállalkozók megsegítésére, akik a mezőgazdaságból élnek, de a mostani vihar tönkretette az eszközeik és a terményeik egy részét.

A kárpátaljai magyar szervezetek és egyházak bevonásával vizsgálja meg, hogy

mely magyar templom, iskola vagy közösségi intézmény sérült meg

- írta a kereszténydemokrata politikus.