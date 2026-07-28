Nacsa Lőrinc: a kormány nyújtson gyorssegélyt a kárpátaljai vihar magyar károsultjainak
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) arra kéri a magyar kormányt, hogy 100 millió forintos gyorssegéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a hétfői brutális vihar miatt.
Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese kedden a Facebook-oldalán felidézte, hogy
az előző napi pusztító szél, jégeső és vihar idősek házainak tetejét vitte le, mezőgazdaságból élők ültetvényeit verte szét,
fóliasátrakat tett tönkre, még a nagydobronyi református templom tetejét is megrongálta.
Arra kérik a magyar kormányt, hogy
100 millió forintos gyorssegéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését,
akiknek a lakhatása veszélybe került. Azt is kérik, hogy kezdjen tárgyalásokat azon kárpátaljai magyar vállalkozók megsegítésére, akik a mezőgazdaságból élnek, de a mostani vihar tönkretette az eszközeik és a terményeik egy részét.
A kárpátaljai magyar szervezetek és egyházak bevonásával vizsgálja meg, hogy
mely magyar templom, iskola vagy közösségi intézmény sérült meg
- írta a kereszténydemokrata politikus.