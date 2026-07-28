Volt élettársát különös kegyetlenséggel meggyilkoló pécsi bűnöző

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 28. 17:03

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség egy pécsi férfi ellen, aki több mint hatvan sérülést okozva megölte volt élettársát januárban - közölte a vádhatóság az MTI-vel.

A férfi és a nő élettársak voltak, gyermekük is született, de kapcsolatuk 2025-ben megromlott.

Gyermeküknek rendszeres gyógytornát igénylő betegsége volt, egy ilyen alkalomra pedig közösen mentek idén januárban. A torna időtartama alatt céltalanul autóztak, közben többször veszekedtek. Egy út melletti,

erdős-bokros területen megálltak és a nő kiszállt a kocsiból.

A férfi magához vett egy kést és riasztópisztolyt, majd megtámadta a nőt. A januári rendőrségi beszámoló szerint a vádlott

4-5 alkalommal is megszúrta

volt élettársát, majd miután a nő a földre esett, kétszer a szájába lőtt gázpisztollyal.

A vádirat szerint is

"gátlástalanul és embertelenül" elkövetett emberölés

miatt az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a jelenleg is letartóztatásban lévő férfi ellen.