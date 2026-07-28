Hadseregünk katonái a tengerentúlon is bizonyították felkészültségüket

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 28. 12:06

Kilencven magyar katona - köztük 75 tartalékos - vett részt hadgyakorlaton az USÁ-ban. Seregünk fontos tudással gazdagodott a tengerentúli erőpróbán.

Az Egyesült Államokban tartott Combat Readiness Exercise 26 - Harckészültségi Gyakorlat - nemzetközi seregszemlén résztvevő magyar tartalékosok bizonyították, hogy felkészültségük, fegyelmezettségük, szakmai hozzáértésük

semmivel nem alábecsülendőbb, mint az aktív állományé

- hangoztatta a Honvéd Vezérkar főnöke hétfőn Pápán, a bázisrepülőtéren.

A Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság és a Magyar Honvédség Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred számára rendezett visszafogadó ünnepségen Sándor Zsolt arról beszélt, hogy a 90 fős magyar kontingens - amelyben 75 önkéntes tartalékos és 15 hivatásos, illetve szerződéses katona szolgált együtt -

75 napot töltött el az Egyesült Államokban, ahol validációs gyakorlaton teljesített szolgálatot,

és bizonyította, a jövőben bármilyen feladatra vezényelhető.

"Ha valakik, akkor önök voltak a legjobb katonadiplomatáink az elmúlt időszakban, hiszen egyesével és kontingensként is bizonyították azt, hogy a Magyar Honvédség arra költi a pénzt és abba fektet be, ami a legfontosabb, ez pedig a humán erőforrás" - fogalmazott a vezérkari főnök.

Sándor Zsolt kiemelte, hogy a résztvevők

külön-külön struktúrából mentek ki, de kötelékként jöttek haza,

egy olyan kötelékként, amely bárhol a világon megállná a helyét, nem csak békeidőben, hanem akár műveleti területen is.

A kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonák "kibocsátó ünnepségét" július 8-án rendezték meg, szintén Papán.

Az Ohiói Nemzeti Gárda Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi kiképzési gyakorlatát július 13. és 22. között tartották Michigan államban amerikai, szerb és magyar részvétellel.

A kiosztott sajtóanyag szerint a megérkezést követően az állomány beillesztő foglalkozásokon vett részt, majd megkezdődött a szakaszok integrációja.

Az amerikai-magyar vegyes századok a gyakorlótéren harcászati feladatokat hajtottak végre:

többek között előrevonást, támadást és hevenyészett védelem kialakítását gyakorolták, nappali és éjszakai körülmények között egyaránt.

A kanadai erdőtüzek miatt a gyakorlatot egy időre felfüggesztették, beltéri kiképzés kezdődött, illetve

a beépített területen vívott harc alapjait gyakorolták.

Az Egyesült Államok 1993-ban indította el Állami Partnerségi Program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott, ennek részeként valósulnak meg egyebek mellett a nemzetközi hadgyakorlatok. Magyarország esetében a program szerinti együttműködés 1993 óta az Ohiói Nemzeti Gárda és a Magyar Honvédség között áll fenn.

Címkép: Illusztráció - az MH Altiszti Akadémia Facebook-oldala/honvedelem.hu

