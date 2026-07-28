Hadseregünk katonái a tengerentúlon is bizonyították felkészültségüket
Az Egyesült Államokban tartott Combat Readiness Exercise 26 - Harckészültségi Gyakorlat - nemzetközi seregszemlén résztvevő magyar tartalékosok bizonyították, hogy felkészültségük, fegyelmezettségük, szakmai hozzáértésük
semmivel nem alábecsülendőbb, mint az aktív állományé
- hangoztatta a Honvéd Vezérkar főnöke hétfőn Pápán, a bázisrepülőtéren.
A Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság és a Magyar Honvédség Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred számára rendezett visszafogadó ünnepségen Sándor Zsolt arról beszélt, hogy a 90 fős magyar kontingens - amelyben 75 önkéntes tartalékos és 15 hivatásos, illetve szerződéses katona szolgált együtt -
75 napot töltött el az Egyesült Államokban, ahol validációs gyakorlaton teljesített szolgálatot,
és bizonyította, a jövőben bármilyen feladatra vezényelhető.
"Ha valakik, akkor önök voltak a legjobb katonadiplomatáink az elmúlt időszakban, hiszen egyesével és kontingensként is bizonyították azt, hogy a Magyar Honvédség arra költi a pénzt és abba fektet be, ami a legfontosabb, ez pedig a humán erőforrás" - fogalmazott a vezérkari főnök.
Sándor Zsolt kiemelte, hogy a résztvevők
külön-külön struktúrából mentek ki, de kötelékként jöttek haza,
egy olyan kötelékként, amely bárhol a világon megállná a helyét, nem csak békeidőben, hanem akár műveleti területen is.
A kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonák "kibocsátó ünnepségét" július 8-án rendezték meg, szintén Papán.
Az Ohiói Nemzeti Gárda Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi kiképzési gyakorlatát július 13. és 22. között tartották Michigan államban amerikai, szerb és magyar részvétellel.
A kiosztott sajtóanyag szerint a megérkezést követően az állomány beillesztő foglalkozásokon vett részt, majd megkezdődött a szakaszok integrációja.
Az amerikai-magyar vegyes századok a gyakorlótéren harcászati feladatokat hajtottak végre:
többek között előrevonást, támadást és hevenyészett védelem kialakítását gyakorolták, nappali és éjszakai körülmények között egyaránt.
A kanadai erdőtüzek miatt a gyakorlatot egy időre felfüggesztették, beltéri kiképzés kezdődött, illetve
a beépített területen vívott harc alapjait gyakorolták.
Az Egyesült Államok 1993-ban indította el Állami Partnerségi Program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott, ennek részeként valósulnak meg egyebek mellett a nemzetközi hadgyakorlatok. Magyarország esetében a program szerinti együttműködés 1993 óta az Ohiói Nemzeti Gárda és a Magyar Honvédség között áll fenn.
Címkép: Illusztráció - az MH Altiszti Akadémia Facebook-oldala/honvedelem.hu