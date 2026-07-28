Furcsa áttelepítés Kassáról Szalonnára

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 28. 16:40

Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke levélben fordult a község polgármesteréhez, mert közlése szerint olyan lakossági jelzéseket kapott Szalonnáról, hogy "kassai no-go zónából költöztetnek családokat a településre".

A kassai városházától kapott tájékoztatás szerint a felföldi város nem folytat olyan programot, amely a város szociálisan hátrányos helyzetű lakóinak más - így

magyarországi - településekre történő áttelepítésére

irányulna - erről Balogh Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település független polgármestere tájékoztatta az MTI-t hétfőn este. A polgármester arra reagált, hogy az elmúlt napokban jelentős sajtóérdeklődés övezte két, Kassáról érkezett család letelepedését.

Balogh Zsolt közleményben azt írta, Szalonnán találkozott a kassai városrész polgármesterével, aki az mondta, hogy az általa vezetett városrész két család életkörülményeinek javítását támogatta, például az ingatlanok lakhatóvá tételében, a két család egyébként

saját döntésükből,

hitelből, helyi tulajdonosoktól vásárolt ingatlant Szalonnán.

A közlemény szerint Balogh Zsolt rákérdezett arra, hogy számíthat-e a község több család hasonló módon történő érkezésére, mire a kassai városrész polgármesterétől azt a választ kapta, hogy

ilyen szándék nincs,

kizárólag e két család támogatásáról van szó.

A borsodi polgármester hétfőn személyesen egyeztetett Kassa főpolgármesterével is, aki megerősítette, hogy a két család támogatása nem Kassa önkormányzatának programja, hanem az

egyik kerület vezetőjének önálló kezdeményezése

volt.

A találkozón a kassai főpolgármester a közlemény szerint arra is kitért, hogy a város vezetése a szociális problémák kezelését helyben kívánja megoldani. A kialakult helyzet és a lakosság aggodalmai miatt

Balogh Zsolt rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze, amelyen megalkották Szalonna önazonossági rendeletét.

A sajtóanyag szerint e rendelet célja az, hogy "ösztönözze a felelős ingatlanértékesítést, és elősegítse, hogy településünk fejlődése

olyan új lakókkal valósuljon meg, akik tiszteletben tartják Szalonna hagyományait,

értékeit és közösségi életét, valamint hosszú távon aktív részesei kívánnak lenni településünk jövőjének". Balogh Zsolt a közleményét azzal zárta, hogy minden érintett féllel folytatja az egyeztetéseket és a jövőben is a tényszerű tájékoztatásra, valamint a

felelős és jogszerű megoldások

keresésére törekszik.

Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke levélben fordult a község polgármesteréhez, mert közlése szerint olyan lakossági jelzéseket kapott Szalonnáról, hogy

"kassai no-go zónából költöztetnek családokat

a településre".

Címkép: Szalonna madártávlatból - wikipedia