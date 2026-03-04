Az iráni háború miatt ismét drágul a benzin
Szerző: Gondola
2026. március 4. 11:05
A Holtankoljak.hu oldal szerint szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, míg a gázolajé bruttó 8 forinttal emelkedik.
E szerint csütörtökön is folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon.
Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk még:
95-ös benzin: 571 forint/liter,
gázolaj: 600 forint/liter.
A héten ez már a harmadik áremelkedés, ami mögött az iráni háború miatt dráguló nyersolaj és a gyengélkedő forint áll – ahogy ez sajnos várható volt.
