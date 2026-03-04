Az iráni háború miatt ismét drágul a benzin

Szerző: Gondola

2026. március 4. 11:05

Holtankoljak.hu oldal szerint szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, míg a gázolajé bruttó 8 forinttal emelkedik.

E szerint csütörtökön is folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon.

Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk még:

95-ös benzin: 571 forint/liter,

gázolaj: 600 forint/liter.

A héten ez már a harmadik áremelkedés, ami mögött az iráni háború miatt dráguló nyersolaj és a gyengélkedő forint áll – ahogy ez sajnos várható volt.