Orbán Viktor Magyar Péterről: nem szuverén, kívülről pénzelt emberekkel nincs értelme vitázni

Szerző: Gondola

2026. március 4. 17:04

Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában beszélt a választási kilátásokról, a nemzetbiztonságról és a nemzetközi energiakapcsolatokról.

A miniszterelnök Rónai Egonnak kifejtette, hogy a biztonság az elsődleges szempont a Közel-Keleten rekedt magyarok hazaszállítása során, csak akkor indítanak mentőakciót, ha az teljesen biztonságos.

A miniszterelnök beszélt az orosz–ukrán háborúról is, elmondta, hogy többször tárgyalt Vlagyimir Putyinnal az energiaellátásról és a menekültválság kérdéséről.

Putyin állítása szerint Oroszországnak van olaja, de nem az ő felelőssége, hogy Magyarországhoz jusson. Orbán hangsúlyozta: Magyarország nem ad fegyvert Ukrajnának, nem vesz részt a háborúban, és megvédi az ország energia-infrastruktúráját. Szerinte az ukrán nyomás és az EU-s elvárások veszélyesek, ezért Magyarországnak kívül kell maradnia a konfliktusból.

A miniszterelnök kitért az ukrán–orosz energiakapcsolatokra is: szerinte Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket, és Magyarország számára elfogadhatatlan az olajellátás leállítása. Kiemelte, hogy az EU 90 milliárd eurós hitelt ad Ukrajnának, amelyből Magyarország, Csehország és Szlovákia kimarad.

Orbán Viktor szólt a hazai energetikai és gazdasági helyzetről: az infláció, az emelkedő üzemanyagárak nehezítik a kormány munkáját, de nem támogatják a mesterséges ársapkák bevezetését, mert az torzulásokhoz vezetne. A gyerekek szegénységének csökkentését a bérek és a foglalkoztatottság növelésével kívánják elérni.

A választási helyzetről elmondta, hogy bár logikailag nem zárható ki a vereség, győzelemre állnak, és a hagyományos kampány és mozgósítás eredményeképp az áprilisi választás sikeres lehet.

A Tisza Párt külföldi finanszírozását súlyos kritikával illette, de hangsúlyozta: a választás kimenetelét végül soron a stabilitás, a biztonságpolitika és a nemzet érdekei határozzák meg.

Orbán Viktor szerint az ő kormányzásukkal Magyarország biztonságban marad a háborúktól, megőrzi energiafüggetlenségét, nem vesz részt a nemzetközi konfliktusokban, ezért a választások során a stabilitás, a nemzeti érdek és a biztonság a legfontosabb szempontok.