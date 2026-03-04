Orbán Viktor Magyar Péternek: elég a színjátékból

Szerző: Gondola

2026. március 4. 16:07

Orbán Viktor élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot az orosz energiaimport kérdésében. A miniszterelnök egy videóüzenetben azt kifogásolta, hogy miközben Magyar Péter arról beszélt: senki nem állította, hogy nincs szükség orosz olajra, a Tisza korábban az Európai Parlamentben megszavazta az orosz energiaimport kivezetését.

A miniszterelnök szerint ez egyértelműen „színjáték”.

Úgy fogalmazott, hogy a párt az elmúlt években többször is az orosz olajról és gázról való leválás mellett érvelt, ami szerinte nem Magyarország, hanem Ukrajna érdeke. A kormányfő álláspontja szerint a Tisza nem a magyar érdekeket képviseli, hanem az ukrán álláspontot támogatja, még akkor is, ha az Magyarországnak hátrányos.