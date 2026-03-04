A legfrissebb amerikai kutatás szerint is vezet a Fidesz-KDNP, Magyar Péter olajügyben rossz oldalra állt

Szerző: Gondola

2026. március 4. 13:36

A McLaughlin & Associates február 25. és március 2. között, ezer fős, telefonos mintán végzett közvélemény-kutatása szerint egy most vasárnap tartandó parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP győzne, 43 százalékos támogatottsággal.

A Tisza Párt 37 százalékon áll, míg a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom egyaránt 5–5 százalékot, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3 százalékot érne el. A kormánypártok így hat százalékpontos előnyt őriztek meg.

A felmérés hangsúlyosan foglalkozott az energiaellátás kérdésével és az orosz olaj- és gázszállítás ügyével. A válaszadók 69 százaléka nem ért egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja a Barátság kőolajvezetéket Magyarország felé, és 61 százalék ellenzi azt a brüsszeli döntést is, amely április 15-től megszüntetné az orosz energiahordozók szállítását. Mindössze 31 százalék támogatná ezt a lépést.

A kutatás szerint a választók 63 százaléka egyetért azzal, hogy Magyarország energia-infrastruktúráját – erőműveit, villamosenergia- és gázellátását – meg kell védeni az esetleges külső beavatkozástól vagy támadásoktól. Emellett tízből hét megkérdezett (69 százalék) nem lenne hajlandó jelentős felárat fizetni – például akár ezerforintos benzinárat vagy a jelenlegi gázszámla kétszeresét-háromszorosát – az orosz energia azonnali kiváltásáért; ezt az álláspontot 18 százalék támogatná.

A kutatást vezető John McLaughlin – aki korábban Donald Trump kampányain is dolgozott – úgy értékelte: Volodimir Zelenszkij Magyarországgal szembeni lépései és az energiaszállítás körüli konfliktus politikailag kedvezőtlenül érinthetik Magyar Pétert, és szerinte erősíthetik Orbán Viktor pozícióját a választók körében.

A McLaughlin & Associates és az Index megállapodása alapján a cég a 2026-os tavaszi országgyűlési választásokig havi rendszerességgel publikál majd hasonló kutatásokat.