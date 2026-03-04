Szerző: Gondola

2026. március 4. 12:39

Szijjártó Péter Moszkvába utazott, ahol a Kremlben tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozóról a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov adott tájékoztatást, aki közölte: a megbeszélés középpontjában az orosz olajszállítások aktuális helyzete és az energiaellátás biztonsága áll.

Peszkov a RIA Novosztyinak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az olajszállítás kérdése „természetesen” napirendre kerül Putyin és Szijjártó egyeztetésén, más konkrét témáról azonban nem számolt be. A magyar külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán is beszámolt moszkvai útjáról, amelynek középpontjában a magyar energiaellátás (gazdaság, rezsicsökkentés) biztosítása áll a rendkívüli nemzetközi helyzetben. Emellett a külügyminiszter az ukrán hadsereg orosz hadifogságba esett magyar származású katonáinak érdekében is eljár, remélve, hogy többen térhetnek haza a repülőgéppel, mint amennyien odaérkeztek.

A tárgyalás időzítése különösen érzékeny nemzetközi helyzetben történik. Irán ugyanis az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktusára hivatkozva bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szoros térségét a hajóforgalom elől, beleértve az olajszállító tankereket, valamint a kereskedelmi és halászhajókat is. A Hormuzi-szoros a globális energiakereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala, így az ottani korlátozások közvetlen hatással lehetnek a világpiaci olajárakra és az európai energiaellátásra is.

Magyarország energiaellátása jelentős részben továbbra is orosz forrásokra épül, különösen a kőolaj tekintetében, amely döntően vezetéken keresztül érkezik. Ezt záratta most el Zelenszkij ukrán elnök egy olyan időszakban, amikor a közel-keleti feszültségek és a tengeri szállítás bizonytalanságai is növelik a globális kockázatokat. A rendkívül barátságtalan és jogszerűtlen lépés célja bevalottan a kormányváltás kikényszerítése Magyarországon, az ukrán kormány az ő érdekeiket mindenben kiszolgáló Magyar Pétert látná szívesen kormányfőként. Ehhez azért még persze a magyar válaszótpolgároknak is lesz néhány szavuk április 12-én.