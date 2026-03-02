Iráni konfliktus - már 18 ország érintett

Szerző: MH, Gondola

2026. március 2. 12:39

Mára már több mint egy tucat országot érintettek közvetlenül a támadások vagy akciók.

Miután Izrael és az USA szombat reggel óta légitámadásokat indított Irán ellen, ezek az országok közvetlenül részt vesznek a háborúban: Izrael Irán USA Izraelben iráni rakéták civil épületeket is eltaláltak. Legalább tíz ember meghalt. Iránban az Egyesült Államok és Izrael légitámadásai egy iskolát is eltaláltak. A rezsim hétfőn körülbelül 555 halottról beszélt. A háborúban közvetlenül részt vevő országok mellett szombat óta továbbiak is csatlakoznak. Irán ugyanis hevesen reagált az amerikai és izraeli támadásokra.

Az iráni kormány szóvivője szombaton már kijelentette, hogy a mullah-rezsim számára „nincsenek többé vörös vonalak”. Ezek az országok érintettek az iráni támadásokban katonai bázisok és polgári célpontok ellen Irán már csaknem egy tucat országban támadta meg az Egyesült Államok, Izrael és más nyugati államok katonai bázisait, valamint polgári célpontokat ezekben az országokban. A következő országokban már voltak támadások iráni drónokkal és rakétákkal:

Bahrein

Irak

Jordánia

Katar

Kuvait

Omán

Szaúd-Arábia

Egyesült Arab Emírségek

Ciprus

Irán megtámadta ezeknek a nyugati országoknak a katonai bázisait Emellett Irán négy nyugati ország katonai létesítményeit is megtámadta. Ezek a következők:

Franciaország

Nagy-Britannia

Olaszország

Iránnal szövetséges milíciák lépnek be a háborúba

Vasárnap a síita Hezbollah milícia Libanonban és a szintén Iránnal szövetséges Huthi milícia Jemenben is bejelentette, hogy Irán oldalán részt vesz a háborúban, és támadást indít Izrael és az amerikai bázisok ellen. Izrael már bombázta a Hezbollah célpontjait Libanonban. Az izraeli védelmi minisztérium szerint azonban eddig nem terveznek földi csapatok bevetését a Hezbollah ellen Libanonban. Libanon elnöke, Joseph Aoun figyelmeztetett a helyzet további eszkalálódására. A libanoni kormánynak nincs ellenőrzése a síita Hezbollah milícia felett – írja a fcoud.de.

Halálesetek az amerikai képviseletek ostromakor

Már szombaton, amikor az Egyesült Államok és Izrael megkezdte Irán bombázását, dühös tömegek megpróbálták ostromolni az amerikai képviseleteket Bagdadban, Irakban és Karacsi Pakisztánban. A erőszakos zavargások során Pakisztánban legalább tíz pro-iráni tüntető halt meg.