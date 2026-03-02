Orbán helyre tette Magyar Pétert

Szerző: Gondola

2026. március 2. 15:01

Hagyjuk az egészet, hagyjuk a színjátékot, a tényeket mindenki ismeri – jellemezte Magyar Péter levelét Orbán Viktor miniszterelnök.

Mint ismeretes, a Tisza Párt elnöke levelében arra kérte a kormányfőt, hogy személyesen és közösen tekintsék meg a helyszínen a Barátság kőolajvezeték állapotát, azt sugallva, hogy Magyarország nincs veszélyben.

A kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okokból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket. Azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit – húzta alá. Mint folytatta, ezért időzítették az egészet a választási kampány idejére.

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy amit az ukránok tesznek, azt a kormányváltás, Magyar Péter és a Tisza Párt érdekében teszik. Amit tehetünk továbbra is, ha a magyarok érdekében dolgozunk. Akiktől meg egy ilyen helyzetben csak színjátékra futja, azok meg szégyelljék magukat – szögezte le végül Orbán Viktor.