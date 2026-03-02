Hatalmas védelmi beruházást jelentett be Orbán Viktor

Szerző: MTI, Gondola

2026. március 2. 13:36

A cseh Tatra Trucks és a magyar Rábát tulajdonló 4iG közötti együttműködés önmagában is fontos fejlemény, de a magyar kormány számára ez az üzlet többet jelent, mert számunkra ez egy átfogó geopolitikai stratégia része – mondta a miniszterelnök azon a hétfői budapesti eseményen, amelyen a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) bejelentette a Czechoslovak Grouppal (CSG) kötött hosszú távú stratégiai partneri megállapodását, valamint együttműködéseit a Magyar Honvédséggel.

Orbán Viktor kiemelte: nemcsak arról van szó, hogy két meghatározó cég együttműködésre lép, hanem arról is, hogy saját országában mindkét cégnek kiemelkedő jelentősége van. „Azt is mondhatjuk, hogy valójában két régi közép-európai nép döntött úgy, hogy a szokásos együttműködésen túl most katonai, technológiai együttműködésbe is kezd” – értékelt.

Emlékeztetett: a csehek és a magyarok ezer éve meghatározó szereplői ennek a térségnek, velünk már „minden megtörtént, ami megtörténhetett". Voltak időszakok, amikor kemény riválisok voltunk, és olyanok is, amikor együtt harcoltunk – idézte fel a Hunyadiak vagy a mohácsi vész korát. Hozzátette: voltak békésebb együttműködési időszakok is, és olyan korszak is, amikor Magyarország csatahajóval rendelkezett, és ehhez Csehországban gyártották az ágyúkat, a cseh gyártású ágyúkba pedig a Weiss Manfréd gyártott muníciót. Nem előzmény nélküli tehát ez a mostani együttműködés – összegzett.

A kormányfő kifejtette: a világban zajló átrendeződés egyszerre jelent esélyt, hogy a térség megerősödjön, de közben nő annak a veszélye is, hogy idegen függésbe kerülünk. Leginkább rajtunk múlik, ez hogyan alakul – mutatott rá.

Hozzátette: a történelem leckéje errefelé az, hogy külön-külön meggyengülünk, de ha összefogunk, akkor sikeresek lehetünk, sőt meghatározó tényezők lehetünk. A cseh és a magyar államélet vezetői harmincegynéhány évvel ezelőtt, amikor az utolsó világátrendeződés történt, a Szovjetunió megszűnt, ennek tudatában voltak, és ezért hozták létre a V4-es együttműködést- idézte fel. Hangsúlyozta: most ennek az összefogásnak egy gazdasági, ipari verziójáról van szó. Magyarország a régió iparának erősítésében, a közös képességek fejlesztésében érdekelt, és örömmel épít a régió többi országával közös védelmi kapacitást – rögzítette a kormányfő. Hozzátette, hogy „ezzel lehet felépíteni egy erős és független Közép-Európát”.

Orbán Viktor kiemelte: a Rába mindig is jelentős szereplője volt az európai gépgyártásnak, évente 110 ezer járműbe építik be a Győrben gyártott alkatrészeket, de a mostani megállapodással a vállalat szintet lép, és képessé válik arra, hogy beszállítóból gyártóvá váljon. Ezzel párhuzamosan a 4IG kizárólagos jogot szerzett a Tatra Trucks képviseletére, és az általuk gyártott katonai és speciális járművek értékesítésére, amelyekre a magyar hadseregnek nagy szüksége van – jegyezte meg. A miniszterelnök elismerését fejezte ki a cseh partnereknek, hogy megmentették és megőrizték a Tatra vállalatot.

Felidézte, hogy az 1990-es évek elején a térség országai eltérő modellt választottak, és az akkori cseh stratégia sikeresebb volt a magyarnál, hiszen több nagynevű, a világpiacon is elismert céget tudtak megmenteni és hazai kézben tartani, mint a magyarok. Úgy értékelt: a mostani együttműködés eredményeképpen a 4iG és a Rába a magyar védelmi ipar zászlóshajójává válik, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség pedig megerősíti a stratégiai partnerségét a 4iG-vel. Jelezte: ez azt jelenti, hogy a 4iG komoly nemzetközi partnereket szerezhet, sőt már szerzett is, hiszen a csehek mellett török, délkelet-Ázsiai és amerikai együttműködések is létrejöttek. Közölte: a magyar gyártású Tatra páncélozott teherautóra mintegy 2000 darabra szóló 600 milliárd forintos megrendelés már van, ehhez a megrendeléshez gyárfejlesztés és technológiai transzfer is kapcsolódik. Hozzátette: a saját gyártású Gidránokból közel 800 darabra várnak megrendelők, mintegy 1000 milliárd forint értékben, ami szintén ipari, gyártási, piaci biztonságot ad. „Biztos vagyok benne, hogy utódaink történelmi jelentőségű megállapodásnak tekintik majd a megállapodást” – zárta gondolatait Orbán Viktor.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikai külügyminiszter magyarországi látogatása alkalmával, Donald Trump amerikai elnök jóváhagyása mellett megállapodtak arról is, hogy a HIMARS amerikai rakétarendszerek a jövőben Tatra teherautókra kerülnek, olyanokra, amelyeket Győrben fognak majd felszerelni. Közölte: mindezek miatt egy 100 milliárd forintos infrastruktúra és gyárfejlesztési programot indítanak, amelynek eredménye több száz új munkahely, új üzemek, új kapacitások és új beszállítói szerződések lesznek.