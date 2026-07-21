Bátorságdeficit a demokráciában

Szerző: Gál Lajos

2026. július 21. 06:03

Amikor 1990-ben rendszert változtattunk és helyreállítottuk a demokráciát, nem gondoltuk, hogy annak megőrzéséhez is bátorság kell. Vélekedések szerint azért (is), mert akkor ajándékba kaptuk vissza a szabadságot, nem küzdöttünk meg érte. A diktatúra réme mindig ott leselkedik a demokráciák felett. Bátorság kell az elűzéséhez.

Demokratának lenni annyi, mint nem félni – szoktuk idézgetni Bibó Istvánt. A már-már ikonként kezelt gondolkozó ezzel közvetve kifejezte: a demokráciához bátorság is kell – kellene… Fájdalmas hiányérzettel tapasztalta meg ezt az Európai Unió egyik tagállamának társadalma a napokban.

Bibó István részletezi:

nem szabad félni a más véleményűektől.

Igen, amikor egy törvényhozási épület előtt indulatos tömeg ismételgeti: mondjon le, mondjon le, akkor más véleményű embertársainkkal szembesülünk.

Nem szabad félni tőlük – rögzíti Bibó István.

Nem szabad félnünk a forradalomtól sem, írja Bibó István. Ez erősen vitatható, hiszen

a nyaktilóval népirtást végrehajtó egykori „nagy” forradalomtól bizony volt félnivalójuk

az akkori normális embereknek.

Nem szabad félnünk az összeesküvésektől – folytatja a részletezést Bibó. Erről nemcsak Trianont szenvedett nép gondolkodhat másképp, hanem például a Kennedy család is, amely nagyszerű fiait veszítette el konspiráció nyomán.

Nem szabad félnünk az ellenség ismeretlen, gonosz szándékaitól – írja közép-európai tapasztalatnak vélve Bibó István. Ma már tudjuk: ezektől jobb félni, mint megijedni.

És itt megint érdekes követelményt ír Bibó:

nem szabad félnünk az ellenséges propagandától. Bizony, ezt kár volt elfelejteni.

Hiszen mit olvashatunk egy friss államfői határozatban: „verbális abúzus” történt egy politikai garnitúra részéről. „Erőszakos fenyegetőzés” zajlott.

Igen.

Erre utalt Bibó István, amikor ellenséges propagandáról írt. Ha előrelátott volna a történelemben, vessző után

odaírta volna a „verbális abúzus”-t is.

Ettől kár volt megijedni.

Bibó szerint nem szabad félni a lekicsinyléstől sem. Például attól, hogy egy lovag azt emlegeti, valaki nem tette meg kötelességét, nem emelte föl szavát fejlemények ellen. Ezt a lekicsinylést határozottabban kellett volna visszavernie annak, akit hivatalában katonák védenek.

Bibó remek összegzést alkot: nem szabad félnünk azoktól a „veszedelmektől,

melyek az által válnak valódi veszedelmekké, hogy félünk tőlük.”

Éppen itt tartunk.

Immár – a félelem miatt – valódi veszedelmek azok, amelyek pár napja még csak fenyegetések voltak.

Melyek is ezek? „Félelmet keltő hatalomfelfogás.” Vagy: „a jogállamiság követelményeinek semmibevétele.” Ezeket a fenyegetéseket az írta le határozatban, aki ugyanekkor aláírásával szentesítette a félelmet keltő hatalomfelfogást, a jogállamiság követelményeinek semmibevételét.

Hogyan lehetett ilyen anyagot aláírni? Amikor maga az aláíró látja, sőt megnevezi a veszedelmeket?

Az aláíró így indokol: „alaptörvényi kötelezettségemnek teszek eleget” az aláírással.

Furcsa jogértelmezés ez.

Akinek aláírási joga van, annak „alaptörvényi kötelezettsége” mérlegelni: és ahol általa konkrétan megnevezett veszedelmek vannak, ott épp annyi joga van nem aláírni, mint aláírni.

Ellenkező esetben automata gép is lehetne államfő. Vagy maga a mesterséges intelligencia.

Egyetlen lehetőség volt a folyamatok lefékezésére. Ez a lehetőség most kipukkadt,

szertefoszlott.

Címkép: Haza, amelyre vigyáznunk kell - Gondola