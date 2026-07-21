Kecskecsöcsű és a többiek - gyümölcsök verőfényben

Szerző: Gondola

2026. július 21. 12:05

Küzdenek az érlelődésért a kánikulában is a gyümölcsök. Az ősi magyar fajták jól bírják a tusát.

A gyümölcsfák, amelyek már mélyre eresztették gyökereiket, megküzdenek a vízhiánnyal. A szőlőtőkék is zöldellnek a sárgára száradt gyomtengerben.

A kecskecsöcsűnek még kell másfél-két hónap, hogy felkínálja jó ízeit.

Az almára még nem kell ráharapni.

Ezekből a körtékből nem lesz pálinka.

Őszi estén a borszőlőből is lehet csemegézni.

A nemes szilvának még jó ideig együtt kell dolgoznia a Nappal.

Címkép: A népies elnevezésű fosóka szilvából remek gyümölcslé vagy lekvár készülhet.

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