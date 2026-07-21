A betörő buktatott le drogbűnözőt

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 21. 12:04

A betörő buktatta le a marihuánatermesztőt Simontornyán - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

Azt írták, a bejelentések alapján Simontornyán több helyre is betörtek az elmúlt időszakban: tucatnyi ház elől tűnt el a "szódapénz", egy udvaron álló kocsiból is pénzt vittek el, egy házból pedig eltűnt egy karóra és egy nyaklánc.

A nyomozás során kiderült, hogy

a lopásokat egy helyi 22 éves bűnöző követhette el.

A történet váratlan fordulatot vett, amikor a férfi felkereste a helyi körzeti megbízottat, hogy elmondja, egy pincében marihuánaültetvényt talált. Nem tudta, hogy a rendőrök ekkorra már őt gyanúsították a korábbi lopásokkal. A tolvajt előállították és gyanúsítottként hallgatták ki, valamennyi bűncselekményt elismerte, azt is elárulta, hogy hol vannak a lopott tárgyak.

Végül a rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a férfi letartóztatását.

A rendőrök elszámoltatták a marihuánaültetvény tulajdonosát is: a 48 éves helyi férfi pincéjében

18 tő cannabist és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a

nyomozók.

Neki kábítószer birtoklása bűntett miatt kell felelnie - írták.