A betörő buktatott le drogbűnözőt
A betörő buktatta le a marihuánatermesztőt Simontornyán - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.
Azt írták, a bejelentések alapján Simontornyán több helyre is betörtek az elmúlt időszakban: tucatnyi ház elől tűnt el a "szódapénz", egy udvaron álló kocsiból is pénzt vittek el, egy házból pedig eltűnt egy karóra és egy nyaklánc.
A nyomozás során kiderült, hogy
a lopásokat egy helyi 22 éves bűnöző követhette el.
A történet váratlan fordulatot vett, amikor a férfi felkereste a helyi körzeti megbízottat, hogy elmondja, egy pincében marihuánaültetvényt talált. Nem tudta, hogy a rendőrök ekkorra már őt gyanúsították a korábbi lopásokkal. A tolvajt előállították és gyanúsítottként hallgatták ki, valamennyi bűncselekményt elismerte, azt is elárulta, hogy hol vannak a lopott tárgyak.
Végül a rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a férfi letartóztatását.
A rendőrök elszámoltatták a marihuánaültetvény tulajdonosát is: a 48 éves helyi férfi pincéjében
18 tő cannabist és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a
nyomozók.
Neki kábítószer birtoklása bűntett miatt kell felelnie - írták.