Donald Trump fia: Amerika nem lesz tovább az idióta a csekkfüzettel

Szerző: Gondola

2025. december 9. 09:05

Az Egyesült Államok elnökének legidősebb fia, Donald Trump Jr. szerint az ukrajnai háború folytatása mögött politikai és gazdasági érdekek állnak, az európai szankciók pedig nem érik el a céljukat.

Donald Trump Jr. egy dohai konferencián arról beszélt , hogy szerinte az Egyesült Államok akár teljesen megszüntetheti Ukrajna támogatását, és apja, Donald Trump elnök könnyen hátat fordíthat a háborúnak – írja a The Guardian. Hosszú, éles hangvételű felszólalásában kétségbe vonta az ukrajnai harcok folytatásának értelmét, és azt állította, hogy a „korrupt” ukrán elit drága sportkocsikkal külföldre menekült, miközben a háborút a hátrahagyott „paraszti osztály” viseli.

Zelenszkij elnököt azzal vádolta, hogy szándékosan hosszabbítja a konfliktust, mert tisztában van vele: békeidőben nem nyerne választást. Azzal érvelt, hogy Ukrajna valójában sokkal korruptabb Oroszországnál, miközben Zelenszkij „szinte istenségként” jelenik meg a nyugati baloldal szemében.

Trump Jr. az EU külügyi vezetőjét, Kaja Kallast is bírálta, mondván, hogy az európai szankciók csupán megdrágították az olajat, ami végső soron Oroszágnak kedvezett. Szerinte az európai stratégia üres várakozás Oroszország összeomlására, ami nem tekinthető valódi tervnek. Azt is hangoztatta, hogy 2022-ben alig találkozott olyan szavazóval, aki az ukrajnai háborút a tíz legfontosabb problémája közé sorolta, miközben ő a venezuelai drogkartellek fenyegetését tartja jóval sürgetőbb veszélynek.

Külön bizonyíték nélkül azt is állította, hogy a nyár folyamán Monacóban egyetlen nap alatt a szupersportautók fele ukrán rendszámmal közlekedett, ami szerinte azt jelzi, hogy az ukrán gazdagok külföldön költik vagyonukat, miközben odahaza a háború finanszírozásából „senki semmit nem ellenőrzött”. Úgy vélte, hogy amíg „áramlott a pénz”, addig semmi nem ösztönözte Kijevet a békekötésre.

Arra a kérdésre, hogy Donald Trump valóban egyszerűen kiléphet-e az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatásból, Trump Jr. úgy válaszolt: lehetséges, mivel apja „a politika egyik legkiszámíthatatlanabb szereplője”.

Hozzátette: az Egyesült Államok nem lesz többé „a csekkfüzettel hadonászó idióta”.