Donald Trump Grönlandról: Majd meglátják!

Szerző: Gondola

2026. január 21. 06:06

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint kedd este – a davosi világgazdasági fórumra való elutazása előtt – sajtótájékoztatót tartott a Fehér Házban egy óra negyven perc terjedelemben.

A karizmatikus amerikai elnök szokás szerint nem fogta vissza magát a BBC tudósítása alapján.

Szó esett benne többek között Minnesota legkeresettebb bűnözőiről, valamint arról a „több száz milliárd dollárról”, amire az Egyesült Államok vámok formájában tett szert.

Íme egy rövid áttekintés néhány további témáról, amelyeket érintett:

NATO: Az amerikai elnök megkérdőjelezte, hogy a NATO valóban az Egyesült Államok segítségére sietne-e szükség esetén. „Tudom, hogy mi megmentenénk a NATO-t, de őszintén szólva komolyan kételkedem abban, hogy ők megmentenének minket” – mondta.

Grönland: Trump kijelentette, hogy szerinte „nagyon jól fognak alakulni a dolgok”, és hozzátette, hogy a következő napokban Davosban számos találkozót tervez ezzel kapcsolatban. Arra a kérdésre, meddig menne el a terület megszerzése érdekében, azt válaszolta: „majd meglátják”.

Chagos-szigetek: Megkérdezték tőle, változtatott-e az álláspontján a Chagos-szigetekkel kapcsolatban, miután a Truth Socialön közzétett bejegyzésében „rendkívüli ostobaságnak” nevezte azt a tervet, amely szerint a szigeteket visszaadnák Mauritiának. Trump azt mondta, az Egyesült Királyságnak meg kellene tartania a Chagos-szigeteket, mivel azok „a világ egy meglehetősen fontos térségében” helyezkednek el.

Brit és francia vezetők: Trump szerint jó a kapcsolata Emmanuel Macron francia elnökkel és Sir Keir Starmer brit miniszterelnökkel, ugyanakkor hozzátette: „egy kicsit keményebbek, amikor nem vagyok a közelükben”.

Béketanács (amelybe Orbán Viktort is meghívták – a szerk.): Arra a kérdésre, hogy az általa tervezett Béketanács átvehetné-e az ENSZ szerepét, Trump azt válaszolta, hogy „akár lehet is”. Az ENSZ-ről azt mondta, hogy „nem igazán hasznos”, bár szerinte lenne benne potenciál, de soha nem jutott eszébe hozzájuk fordulni háborúk rendezése érdekében.

Nobel-békedíj: Trump azt is kijelentette, hogy „sokat veszített a tiszteletéből Norvégia iránt”, és hogy Oslo „ellenőrzi a Nobel-békedíjat”.

Háborúk: Trump azt állította, hogy „nyolc háborút rendezett már”, de „nem a Nobel-békedíjért”. Hozzátette, hogy jelenleg Oroszország ukrajnai háborújának megoldásán dolgozik legnagyobb erővel.